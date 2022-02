Maribel Guardia aclara lo dicho sobre coqueteos entre Joan Sebastian y Chiquis Rivera

Tras la reciente publicación de su libro "Unstoppable" o "Invencible" que la cantante Chiquis Rivera ha lanzado sobre su vida, ha encendido las alarmas sobre alguna declaración que involucra a la actriz Maribel Guardia; misma que ha dicho que todo se trata de un mal entendido sobre coqueteos entre Joan Sebastian y Chiquis Rivera.

Fue por la tarde del pasado jueves, que la costarricense de 62 años publicó a través de sus redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, un mini comunicado y/o aclaración sobre lo que ya anda rondando en la web sobre cierta declaración que en su momento hizo en una entrevista sobre Chiquis Rivera.

Y es que, además de que posiblemente, el tema del supuesto coqueteo del fallecido cantante Joan Sebastian hacia la hija de Jenni Rivera, ha surgido de nuevo, debido al contenido que dicho libro biográfico expone, lo cierto es que también vendría a hacer ruido entre la relación que existe entre la hija de la recordada 'Diva de la Banda' y la madre de Julián Figueroa.

Durante una charla del 20 de mayo de 2021, entre Chiquis Rivera y el conductor Omar Chaparro, en su programa "Tu-Night" que transmite a través de Estrella TV, a modo de juego, el también comediante hizo confesar a Chiquis el rumor de que 'El Rey del Jaripeo' "le tiró la onda", a lo que efectivamente, la cantante aseguró que así había sido.

"Me siento mal porque él ya no está con nosotros... ¿está mal eso, no? [hablar de los fallecidos]"... y agregó: "Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro -sigue siendo- pero sí, es la verdad", no sin antes expresar el bochorno que le causó tal confesión: "¡Qué calor...!".

Por supuesto, Maribel Guardia fue cuestionada al respecto y en su momento dijo que ella no creía que fuera verdad, además de asegurar que estima mucho a Chiquis Rivera; pues le parece además una mujer muy linda y trabajadora. Aunque dejó ver que todo lo dicho por Chiquis habría sido luego de la relación de colegas que existía entre Joan Sebastian y Chiquis Rivera.

Pero en la reciente aclaración, Maribel explicó que dicho tema habría salido a la luz por un mal entendido que deja ver, no tiene tanta relevancia como para enemistarse, pues es un tema viejo. A la par de una foto junto a la controvertida Chiquis Rivera que publicó en su cuenta de Instagram, se puede leer dicha descripción:

"Con mi preciosa amiga @chiquis... Hubo un mal entendido de una entrevista que me hicieron. Yo quiero a esta niña y siempre la he defendido, me parece una mujer valiente, trabajadora y exitosa, como su adorada mamá. Le deseo mucho éxito con el nuevo libro que está lanzando, después de hablar con ella y explicarme parte del contenido, ya muero por leerlo".

Y hace una hora, fue la propia cantante de 36 años, quien reaccionó al post de la costarricense: "Awwww apenas vi esto!!!! Wow. Gracias!!!! Te quiero mucho!!!". Y los mensajes de apoyo no dejaron de agradecerse a Maribel: "Gracias por apoyarla querida Maribel!".

"Tú eres una reina Maribel! Nosotras vimos la entrevista completa que subió @edendorantes1 y en ningún momento dijiste algo malo. Los medios siempre distorsionan todo. Te queremos, gracias por ser tan linda con quienes te rodean", también se lee.

Por otro lado, el cantante Charly López (ex Garibaldi) dijo: "Mira que mi @chiquis esta muy guapa pero tú querida eres la mejor de todas besos y bendiciones".

