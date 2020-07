Maribel Guardia REVELÓ cómo la conquistó Joan Sebastian

Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian fueron pareja en el año de 1992, sin embargo, su relación terminó cinco años después, en 1996, luego de que la costarricense se enterara que su pareja, mientras grababan la telenovela ‘Tú y yo’ bajo la producción de Emilio Larrosa, se había involucrado con la actriz Arleth Terán, la villana de la novela.

Fue en ese entonces que Maribel le pidió a Joan que se fuera de su casa, sin embargo, su relación de amistad nunca terminó hasta que el cantante falleció en el 2015. Durante casi 25 y después de serpararse Joan y Guardia se mantenían en contacto, pues aunque a la actriz le dolió mucho su engaño entendió que era el padre de su hijo, que con el tiempo llegó a tenerle mucho cariño.

Recientemente Maribel Guardia abrió su corazón y reveló durante el programa de Laura sin Censura, de Laura Bozzo, cómo el “Rey del Jaripeo” la conquistó. La costarricense contó que ella le entregó su corazón al padre de su hijo por un solo motivo; le gustó su personalidad de macho. “Me gustaba que fuera un hombre de pueblo. Me gustan los hombres que se ven machos, no me gustan aquellos que se ven más o menos porque te queda la duda”, indicó la actriz.

“Su sensibilidad, era un hombre muy tierno, romántico, que me regalaba globos y flores”, destacó. Guardia destacó que el amor entre ella y el cantante terminó cuando éste le fue infiel. Sin embargo, volvió a encontrar en el amor con su actual esposo, Marco Chacon, con quien lleva 23 años de casada y define como un hombre maravilloso y extraordinario.

“Es un maravilloso hombre, un extraordinaria segunda imagen paternal para Julián (el hijo que Maribel tuvo con Joan Sebastian), porque su papá murió pero siempre ha tenido a Marco atrás de él, cuidándolo y protegiéndolo”, dijo del hombre con la que ha compartido su vida.

Pese a la infidelidad, Maribel Guardia y Joan Sebastian, lograron "llevar la fiesta en paz" y lograron llevar una bonita relación de amistad, rodeada de cariño y respeto. Hace unos días, la cantante contó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El Minuto que cambió mi Destino que en su lecho de muerte, Joan le pidió que fuera madrina de una de sus hijas, Juliana Figueroa, por lo que ella dudaba que se cumpliera la última voluntad del cantante.

“En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá, Érica, no querría porque sentía que no le caía bien a ella. Yo respondí que sí y en ese momento estaba con nosotros Julianita, entonces la abracé y le dije que esto quedara con nosotros, porque seguro no iba a pasar. Al otro día le regalé una cadenita de oro y le dije que yo era su madrina”, contó al programa Suelta la sopa.

Pese a que dudaba de que la última voluntad de Joan se cumpliera, en el 2008 la madre de Juliana se comunicó con ella y le pidió que cumpliera lo que le prometió a Joan y a su hija Juliana. “Me llamó y recordó la promesa que le había hecho a Joan y me recalcó que debía cumplirla. Viajé a Estados Unidos y fui madrina de Julianita, es una niña hermosa que se parece a mí”, expresó Guardia.

