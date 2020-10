Mariana Seoane quiere regresar a Televisa tras hacer cinco proyectos fuera

Luego de algunos años de no ver el rostro de Mariana Seoane en programas de Televisa, la actriz y cantante dijo en entrevista con TVNotas que está lista para retornar a la televisora de San Ángel, apenas termine su última producción en Telemundo, empresa que hace algún tiempo le ofreció algunos proyectos laborales.

Recientemente Seoane soprendió tanto al panel de jueces como al público en general tras haber formado parte de "¿Quién es la Máscara?" ya que nadie se imaginaba la identidad de "Ratón", el disfraz bajo el que se escondía la también llamada Niña buena, quien junto a Poncho Denigris fueron los primeros en despedirse del emocionante reality show de Televisa en su segunda temporada.

Pero ésta no ha sido la únca aparición de Mariana en la empresa, pues hace algunas semanas, fue invitada el programa "Me caigo de risa" que conduce Faisy y se transmite por Canal 5.

La artista que se ha consagrado como canante tras casi dos décadas de trayectoria como intérprete de la musica tropical y latina, dijo que su ausencia en Televisa no se debió a ningún veto de la televisora; más bien, se le presentaron oportunidades de trabajo fuera de México con Telemundo en donde aún le queda un proyecto por estrenar en el 2021.

"La situación es completamente diferente, creo que el tema de los vetos no existe más, se dijo en algún momento, porque fue hace exactamente cinco años, que no salí de Televisa sino que yo he trabajado con ellos durante toda la vida, pero no tenía una exclusividad como tal; Telemundo me contrató e hice cuatro proyectos simultáneos y éste que estoy preparando es el quinto; mientras estuve allá en esos años, todavía se manejaba el rollo de que, si estás en una empresa no podías estar en otra y así. Pero mira, ya cambió, eso ya acabó", señaló la actriz.

Y de acuerdo con la revista mexicana, la actriz de "Hasta el Fin del Mundo" aseguró que luego de concluir sus proyectos en la ciudad de Miami, Fl., regresaría a México.

"Telemundo me ha apoyado mucho, pero ya las puertas están abiertas con Televisa, así que quizá el próximo año haremos algo juntos", indicó.

Entre otras cosas, la cantante que justamente acaba de estrenar el tema de "La Múcura" junto a Emir Pabón, el viernes pasado, reveló que antes de que termine el 2020, lanzará dos temas nuevos.

"Tuve que aplazar al próximo año mi concierto a 17 años de mi carrera como cantante, con grandes invitados que estamos intentando retomar en mayo de 2021. Acabo de sacar un tema con Emir Pabón el viernes pasado, en su disco tributo a Rigo Tovar con 18 invitados. Vienen otras dos colaboraciones importantes", finalizó.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante expresó su emoción del lanzamiento de su más nuevo sencillo; así lo dijo:

"FELICIDAD SER EL PRIMER SENCILLO DE ESTE DISCO JUNTO A MI AMIGO @emirpabon TRIBUTO A RIGO TOVAR @hildegardtan @umusicmexico @jcpromusica Repost @emirpabon with @get_repost".

Mientras que Emir Pabón, quien pertenece al Grupo Cañaveral, también expresó su agradecimiento:

・・・

"Mi gente, estoy muy contento... de poder compartir con ustedes este gran proyecto. #RigoEsAmor #RigoTovar #LaMucura gracias querida amiga por esta gran colaboración @laseoaneoficial".

