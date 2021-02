Mariana Seoane en sensual y entallado vestido amarillo

Si algo es lo que sabe Mariana Seoane, son los colores que le favorecen con su tono de piel por lo que siempre luce colores vivos en su mayoría de vestimenta, y ésta vez impresionó con un elegante vestido amarillo y desbordó de tanta sensualidad. La actriz de Telemundo opacó la cámara al lucir tremenda figura en el entallado atuendo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Mariana Seoane compartió una fotografía para su más de un millón de seguidores y algunos colegas del medio. En la fotografía, la que la actriz de La suerte de Loli aparece modelando un mini vestido amarillo con lentejuelas. Desde la parte del hombro a la muñeca cuenta con una abertura en color negro y es transparente, de la parte del busto cuenta con un escote en V, con hilos que cuelgan hasta el ombligo, su espalda queda al descubierto, su cabello ondulado y castaño fueron el acompañante perfecto.

“Bonito y bendecido sábado mi gente pic by @alexcordovaphoto @soyberedelarosa”, escribió la también cantente al pie de la publicación que rápidamente hizo reaccionar a sus seguidores de Instagram, quienes llenaron el post de mensajes halagadores hacía la intérprete de Me Equivoqué.

“Mariana la niña buena”, “Luces espectacular”, “Bella Feliz Sábado”, “Reina, bella, hermosa y amorosa”, “Hermosa princesa bendiciones muchos éxitos más”, “Buenos días princesa hermosa excelente”, “Hola Mariana igualmente para ti, saludos y un abrazo”, fueron los mensajes que le dejaron a la actriz de Telemundo.

Fue así como Mariana Seoane le dio la bienvenida al sábado. La imagen superó en solo un par de horas más de 10 mil Me Gusta y tiene un sinfín de comentarios.

No era raro que la cantante presuma su delineada figura en Instagram, pues aunque la actriz ha dicho que no se considera un símbolo sexual, es una de las famosas más activas en las redes sociales, y la que constantemente acapara los reflectores debido a que dota de una belleza inigualable con la que conquista a cualquiera y tener al hombre que desea.

“¿Por qué me pintan así? Cualquier mujer puede tener al hombre que quiera, yo creo que tiene que ver con la autoestima, me siento muy halagada de que me consideren un símbolo sexual, pero…”, dijo Mariana Seoane durante una entrevista con Laura Bozzo.

A sus 44 años de edad, Mariana Seoane es en una de las mujeres más bellas de la farándula; sus atrevidas fotografías en las redes sociales, seguramente ocasionan más que algún infarto entre sus seguidores.

Así como Mariana Seoane presumió su buena condición física en entallado vestido amarillo con el que desbordó sensualidad, la protagonista de “La Suerte de Loli”, también ha paralizado corazones al posar en pequeños trajes de baño con los que deja poco a la imaginación.