Mariana Ochoa revela que se casó con un familiar lejano que la decepcionó en la luna de miel

Antes de anunciar una nueva gira junto al famoso grupo pop OV7, la cantante Mariana Ochoa reveló en televisión, que se casó con un familiar lejano que la decepcionó por completo luego de descubrir algunos 'asuntitos' que no eran buenos.

Se trata de Christian Eskenazi, con quien estuvo casada en 2010 y tras descubrir su 'estilo de vida', inmediatamente, disolvió su matrimonio. Fue a través de una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante de Imagen Televisión, que Mariana Ochoa contó sin tapujos lo que en realidad pasó en su relación ¡en su luna de miel!

La integrante de OV7, contó que luego de que a su madre no le satisfacía ninguno de los noviazgos de Mariana, ella terminó presentándole a Christian Eskenazi y era tanto su afán de formalizar una relación, que pensó que él era el hombre correcto.

"Cuando me lo presenta, dije: 'Ah, pues éste es', dijo Mariana Ochoa, aceptando que tras su obsesión por Christian, fue una decisión errónea el haberse casado con él. Gustavo Adolfo la cuestionó si su primer ex esposo era judío, a lo que la también actriz dijo:

"Es más, era un casi primo político mío, porque era hijo de unos primos hermanos de mi mamá pero de allá del lado de ya sabes...". Así mismo, la cantante confesó haber estado muy enamorada de él, por lo que ni siquiera lo pensó para unir su vida a la de él en matrimonio.

"Yo creo que eso me cegó y no pude ver muchas cosas que pasaban en la vida de él que eran alertas para mí, como que no tenía trabajo, que se fue a vivir a mi casa; yo digo: 'Una pareja es para que sea parejo, para que los dos aporten, para que los dos hagan', yo tenía mucha ilusiones...".

Así mismo, la cantante dejo ver que debido al amor tan grande que sentía por Christian, lo apoyó con algunas situaciones que a la larga resultaron perjudiciales para su relación y su vida:

"Empiezas a facilitar cosas cuando estás muy enamorada: 'Vente a mi casa, yo te ayudo, que ese dinerito, mejor sea para tal cosa...; el me decía que era pintor... Vivimos juntos un año antes de casarnos, no creas que mi decisión fue de la noche a la mañana".

"Pero claro, empezó el reencuentro de OV7, entonces yo me iba a los ensayos y yo no me daba cuenta de muchas cosas, ¿Como qué? De esto me di cuenta hasta en la luna de miel, él me dejaba horas sola en Tailandia, un viaje pagado por su abuela".

A lo que Gustavo Adolfo Infante destacó que cuando la pareja se desaparece por horas en la ciudad donde viven, se puede saber a dónde está, pero en un lugar en el que está de viaje y no conocen a nadie, no es normal. La actriz de "La Hija del Jardinero" (2003-2004) reveló que ella se quedaba en la alberca, mientras que él brillaba por su ausencia.

Seguido de esto, Mariana Ochoa reveló que su ex, era adicto a las drogas y estupefacientes como marihuana, piedra, y más tarde encontró entre las pertenencias de él, cocaína.

Por otro lado, en aquel entonces, Mariana Ochoa fue señalada por haber besado a otro hombre luego de haber regresado de su luna de miel, pues su depresión debido a haber descubierto a su esposo que era adicto a los vicios, fue una de las cosas por lo que lo hizo.

Mariana Ochoa, asegura que no se arrepiente de haber engañado a su entonces esposo con otro hombre, pues el hecho de haberlo descubierto, le dio fuerzas para, además de comprobar sus adicciones, tomar terapia y sobre todo, darse cuenta que no era la vida que ella se merecía; pues considera que siempre ha ayudado a su familia y que su bondad no merece ser pisoteada de esta forma.

Por último destacó que ella se ha emborrachado pero jamás ha sido adicta a las drogas; pues resaltó que cuando formó parte de las filas de TV Azteca, algunas de sus compañeras actrices, de las que no reveló sus nombres, hacían sus reuniones y consumían alguna droga, pero ella nunca fue invitada porque sabían que ella no consumía nada de esto.

