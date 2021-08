Mariana Botas de luto, se despide de un ser muy querido con emotivo mensaje

Tras sus mejores postales luciendo en bikini y trajes de baño en la playa, la actriz Mariana Botas, recordada por su participación en la serie cómica "Una Familia de Diez", está de luto. Acaba de perder a uno de sus seres más queridos como es uno de sus abuelos, del que se despidió de manera muy personal y al que dedicó emotivo mensaje.

A través de sus historias de Instagram, la actriz quien diera vida a Martina López en la serie de Televisa, dio cuenta de la tristeza que embarga su vida en estos momentos y la de sus seres queridos. Con una postal en negro que representa su luto, la tarde del miércoles pasado, Mariana Botas escribió:

"Hoy mi corazón está apachurrado... Vuela alto Abuelo"... texto que acompañó de un emoji de carita triste y al final, un avión que representa el viaje que su abuelo está emprendiendo en estos momentos.

En tanto, tras las muestras de cariño y apoyo recibidas de parte de sus fanáticos que la siguen en redes sociales y que le han dejado algún mensaje de solidaridad, la también modelo envió un par de mensajes de viva voz en un par de historias de Instagram más:

"¡Buenos días!, ¿Cómo están?... oigan, les hago esta historia para darles las gracias porque de verdad, no saben cuántos mensajes con palabras tan hermosas me llegaron; de verdad, me siento muy afortunada de tenerlos... Gracias por tan bonitas palabras, estamos muy agradecidos mi familia y yo...".

En un segundo clip, Botas comentó: "Se cortó la historia pasada pero quería decirles que les mando un fuerte abrazo de vuelta y bueno, pues mi abuelo ya está en el cielo, así que adelante y muchas gracias".

La noticia ha sido viralizada entre sus fanáticos, quienes a través de otras publicaciones, le han enviado muestras de cariño, entre las que se leen: "Ahora tienes un ángel que te cuida", "Lo siento mucho", "Te mando un fuerte abrazo", "Qué pena, mi más sentido pésame", "Mariana un abrazo enorme", "Dios mío lo siento tanto", "Todo mi cariño para ti y tu familia".

Por su parte, ha sido sólo a través de sus historias, que la también actriz de la serie de Netflix "Diablero", ha manifestado sus sentimientos ante la irreparable pérdida de su abuelo. Por último, dentro de poco, se podrá volver a disfrutar de su personaje de Martina López en Los Domingos de Sofá, a través del Canal de las Estrellas, debido a que anteriormente había anunciado que se encuentra trabajando en la serie.

Mariana Botas de luto, se despide de un ser muy querido con emotivo mensaje. Foto: Historias Instagram Mariana Botas

