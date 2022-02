Mariachi Vargas de Tecalitlán celebra 125 años con una gira y próximo disco

El reconocido Mariachi Vargas de Tecalitlán, que desde 1897 ha sido el referente de la música popular mexicana en todo el mundo, celebra 125 años de historia con una gira internacional y un disco que saldrá el próximo mes de mayo.

En entrevista con Efe, Carlos Martínez -director musical de agrupación jalisciense- expresó su felicidad tras planear llevar su música a varios rincones del mundo y el nuevo disco que viene: "Estamos muy contentos de viajar por varios rincones del mundo con el Tour Conmemorativo 125 aniversario y preparando nuestra nueva producción discográfica que saldrá en mayo próximo".

La gira comienza el 27 de mayo en el Teatro Moore de Seattle, en el estado de Washington, y proseguirá por Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia hasta bien entrado el 2023. Por lo pronto en marzo lanzarán el sencillo “Sin ella”, que, junto con “Enamórame otra vez” que dieron a conocer hace meses, forma parte del nuevo disco, cuyo nombre “será una sorpresa, ya que aún no se define qué canción será la principal a promover, porque todos los temas son bonitos”.

“Sin ella” es una canción de la maestra Mónica Vélez que dice: “déjenme morir de amor, déjenme llorar” que, según el maestro Carlos Martínez, la gente la disfrutará con un buen tequila, “porque el tema trae mucho gancho”.

Carlos Martínez se siente desarmado al no saber con exactitud qué número de disco será el de mayo. “Ya hemos grabado más de 100 producciones originales del Mariachi Vargas de Tecalitlán” y otras decenas con intérpretes famosos de diversos géneros, afirma.

“Comenzamos nuestra historia musical hace 25 lustros, sería imposible saber cuántos discos tenemos, muchos fueron grabados en la época de oro del Cine Mexicano, al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Amalia Mendoza 'La Tariácuri', Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Lucha Villa y, más recientemente, con Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Luis Miguel".

Martínez atribuyó el éxito del mariachi a la entrega, dedicación y talento de las seis generaciones de músicos, que también han participado en más de 200 películas al lado de grandes figuras de México y Latinoamérica.

Los músicos y directores (desde el fundador Gaspar Vargas, pasando por Rubén Fuentes y Carlos Martínez) “han puesto todo su corazón y vida en cada presentación y en cada disco, siempre buscando la perfección y el profesionalismo”, aseguró.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán espera que este 2022 sea fructífero para todos. “Especialmente para nosotros que estamos realizando la gira conmemorativa internacional con nuestra música mexicana que incluye un homenaje al fallecido Vicente Fernández y los temas de nuestro querido director Rubén Fuentes Gassón que murió hace unos meses”.

Considerado patrimonio mexicano, el Mariachi de Tecalitlán, Jalisco promueve la obra de grandes compositores mexicanos y latinoamericanos como el mismo Rubén Fuentes, autor de “El son de la negra”, “La Bikina” y “Sabes una cosa”, temas inolvidables.

“Los compositores son una parte importante, porque sin ellos no podríamos interpretar tantas canciones bonitas de gente como José Alfredo, Juan Gabriel, Armando Manzanero y otros de Hispanoamérica”, comentó.

Los 14 músicos que forman la agrupación, cuyo legado musical también incluye mezclas con diversos géneros, son de Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Distrito Federal y “por supuesto de Jalisco”. Para el mariachi, que conjuga su género con la música clásica, baladas, huapangos y tintes de pop, “El son de la negra” es su himno, seguido del famoso “Cielito lindo”.

“El compromiso de esta sexta generación es poner nuestro granito de arena y seguir viajando por el mundo con la Bandera de México para que nuestra historia musical siga por siempre”, aseguró el maestro, quien incluirá a Mérida en el Tour Conmemorativo 125 aniversario. EFE

