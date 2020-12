María Levy y la foto en donde la comparan con Mariana Levy

El gran parecido entre María y su madre, la fallecida actriz, Mariana Levy es indiscutible. La joven que actualmente tiene 24 años era tan solo una niñaa cuando vio partir a su madre. Aquel 29 de abril del 2005 quedará en la memoria de María, quien fue testigo de aquel suceso que terminó por arrebatarle la vida a su madre.

A más de 15 años de la muerte de Mariana Levy, la actriz no sólo es recordada por sus grandes actuaciones en la televisión, sino por que muchos de sus fans aseguran que la actriz renació en sus hijas, Paula y María Levy. El gran parecido que tienen las jovencitas con su madre ha sido tema de conversación entre los fans de la recordada artista.

Mientras unos aseguran que Paula se parece más a Mariana Levy otros aseguran que es María quien es el vivo retrato de su madre, tal y como lo aseguran en unaa imagen que se publicó que se compartió en un perfil de fans de Mariana Levy en el 2019, para celebrar el 14 aniversario luctuoso de la actriz, en donde comparan a María con Mariana.

En la fotografía aparece María con una blusa neegra y su pelo suelto mientras que su madre con un vestido blando y con pelo recogido. "Descansa en paz Mariana Levy, te extrañamos mucho, tu hija María nos recuerda tanto a ti", se lee en laa publicación que acompañó a las imágenes.

Actualmente la familia de la protagonista de la telenovela La pícara soñadora está envuelta en un escándalo. Resulta que la hija menor de Mariana, Paula, causó un alboroto al cofesar que su abuela materna, Talina Fernández la había corrido de su casa, y aunque la joven después se retracto de sus declaraaciones muchos aseguran que si existen problemas en la familia.

"Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de la casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 79 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente", expresó la joven.

Finalmente la joven confesó que había sido decisión de ella salirse de la casa de su abuela y compartió la razón. "Fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos era que yo me fuera a vivir a otro lado", dijo.

Ante este problema, tanto Talina Fernández como María se han mantenido al margen de la situación.

