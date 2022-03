María León responde críticas sobre su físico y niega operaciones

La cantante María León rompió el silencio ante los recientes señalamientos que ha recibido en las redes sociales por su aspecto físico y los cambios que ha tenido a lo largo de su carrera artística. Pese a todas las críticas, la

exvocalista del grupo Playa Limbo niega cirugías estéticas.

Fue durante una entrevista con el programa Venga la Alegría de Tv Azteca que María León desmintió a aquellos que aseguran que ella ya pasó por el quirófano en repetidas ocasiones, pues, aunque respeta la decisión de las personas que desean cambiar su cuerpo a base de procedimientos estéticos, ella no lo haría porque no aguanta la anestesia.

"Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido… porque no aguanto la anestesia", indicó la también bailarina y compositora mexicana.

La exvocalista de T' de Tila y Playa Limbo compartió que durante los años que tiene de carrera efectivamente su cuerpo ha cambiado, pues durante su adolescencia no se cuidaba y ahora lo hace, razón por la que siempre ha sido objeto de críticas, sin embargo, ella se ama tal y cual es.

“Siempre fui un objeto de críticas a mi físico ¿no?, y pues sorry (lo siento), es lo que hay, y me amo ahorita, y me amo mi adolescencia, y amo mi época de patito feo”, expresó la famosa que debutó como actriz en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix.

Asimismo, María León recalcó que durante su adolescencia todo era diferente, pues no tenía ni tantito cuidado en su físico. “El cabello cortito, con brackets, nunca usé cera, la gente que ha usado brackets sabe que se te destruyen los labios por dentro”. La actriz manifestó que es una mujer muy disciplinada con el ejericio y con su alimentación por eso el cambio y no por operaciones como se dice.

“Soy muy disciplinada con el ejercicio, soy muy disciplinada con la alimentación, he aprendido a honrar mi cuerpo, sabes que tenemos un solo paquete y hay que cuidarlo”, enfatizó. Finalmente, María León manifestó que no está en contra de las operaciones estéticas, pues hay muchas personas que sueñan con estos procedimientos, pero entre sus sueños no está operarse para verse mejor.

“Hay gente que tiene el sueño y está increíble que lo hagan, porque hay que atreverse a lo que uno quiere hacer, pero entre mis sueños hay otras cosas distintas”, finalizó.

