María Conchita Alonso llama ignorante a Pepe Aguilar por obligar a empleados vacunarse

Luego de que hace unos días el Pepe Aguilar utilizara sus redes sociales para compartir un video en el que explicó que él y su familia estaban tomando todos los cuidados para no contagiarse de Covid, además de que no permitiría que ninguno de sus empleados estuviera cerca de ellos sin vacunarse, ahora María Conchita Alonso explotó en contra del cantante y lo llamó ignorante.

Tal parece que la exigencia de Pepe Aguilar hacía sus empleados para vacunarse, no sólo ha generado toda una polémica en las redes sociales, pues la cantautora, actriz, ex-reina de belleza y filántropa de origen cubano, se fue encontra del papá de Angela Aguilar y aseguró que era un hombre muy ignorante.

"Yo tengo personas en mi organización que tampoco están de acuerdo con vacunarse. ¿Qué crees que les va a pasar? Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen; mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”, puntualizó el cantante hace unos días.

"¿Y qué me van a decir? ¿Es anticonstitucional? Ni madres, es mi casa, my rules (mis reglas), mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y, si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas). Punto”, finalizó Pepe Aguilar en el video.

Ante estás declaraciones, María Conchita Alonso, expresó durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, que el reconocido cantante era muy inconsciente al obligar a sus empleados a vacunarse, pues si no lo hacen se quedaran sin trabajo. “Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante, no sabe la realidad”; exclamó la artista de 64 años.

Por otra parte, María Conchita Alonso, habló del estado de salud de Paty Navidad, quien anuncio recientemente que se había contagiado de Covid.

“Ella me dice que está bien, su hermana es la que está un poquito peor que ella, tiene síntomas más fuertes, pero está bien"....Claro que sí cree en el virus, ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una plandemia, no es una pandemia”; expresó.

Sin embargo, no fue todo ya que la artista mandó un contundente mensaje a todas las personas que atacan a la actriz de Televisa. “Y los que se burlan, ‘¡ay, ojalá te dé!’… pues si ya me dio, o sea, ¿y qué?, la gente es una ociosa, no tienen cosas qué hacer, inventan”.

Además, María Conchita arremetió explotó contra los haters que le desean la muerte a la sinaloense. “Los que desean eso seguro son amargados, son feos por dentro y por fuera, segurísimo, y les va a dar a ellos, así como están deseándolo, porque sí, sé de casos que les ha dado fuerte”.

