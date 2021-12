María Antonieta de las Nieves puso fin a dormir sola tras la ausencia de su marido

Tras casi 50 años juntos como marido y mujer, la actriz María Antonieta de las Nieves mejor conocida como 'La Chilindrina' -personaje que también por años encarnó en la emblemática serie cómica "El Chavo del 8"- se resiste a la ausencia de su marido, el señor Gabriel Fernández tras fallecer el 15 de septiembre de 2019; por ello, la actriz le puso fin al enorme espacio que dejó en su cama y le dio solución.

En entrevista con Yordi Rosado, la famosa actriz reveló que para conciliar el sueño, su marido ponía su mano sobre la de ella, por lo que desde septiembre de 2019 que le ha faltado, buscó una solución para no sentirse tan sola, tras revelar hace tiempo que hablaba con él, aún después de fallecido.

Don Gabriel Fernández que dejó esta vida a los 85 años de edad y que compartió toda una vida con quien interpretara y sigue haciéndolo como 'La Chilindrina', también dejó un enorme vacío en la vida de la actriz.

Lee también: La Chilindrina entra en el libro Guinness de los récords por su longevidad

No obstante, la integrante de la emblemática serie "El Chavo del 8", dejó ver que el momento más triste después de la muerte de su esposo, fue el momento en el que se fue a dormir a la cama, debido a que el vació que dejó fue enorme.

Pero para poner fin a este vacío y sentirse un poco más acompañada y cobijada por alguien, María Antonieta de las Nieves puso fin a dormir sola tras la ausencia de su león -como le decía a su esposo Gabriel, por ser de signo Leo-.

Lee también: Adamari López se roba el show con mini vestido de pedrería; la comparan con La Chilindrina

Y es que la actriz de 71 años de edad, compró un león de peluche -ya que su esposo se identificaba con ese animal- y en la primera característica en la que se fijó, fue en que tuviera las garras grandes, según lo contado al conductor del programa "La Entrevista con Yordi Rosado" a principios de este 2021.

Así, la estrella de televisión coloca la pata del peluche del león sobre su mano para poder conciliar el sueño y mantener más que viva la memoria de su esposo, con quien vivió por cinco décadas y quien dejara huella como un locutor reconocido en México.

No obstante María Antonieta de las Nieves no piensa conformarse con dormir el resto de su vida con un muñeco, por lo que a sus 71 años espera encontrar a un hombre de su misma edad o menor que ella que la cuide y la proteja, pues no quiere volver a tener una pareja más mayor.

Síguenos en