Margarita 'La Diosa de la Cumbia' revela que su papá abusó de ella cuando era niña

Luego de que la cantante Sasha Sokol confesara que hace años, cuando apenas era una niña fue abusada por el productor Luis De Llano, ahora la cantente colombiana Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como Margarita la Diosa de la Cumbia, reveló que ella y su hermana también fueron abusadas sexualmente por su padre.

Fue frente a las cámaras del programa Ventaneando de Tv Azteca que la intérprete de Que nadie sepa mi sufrir contó que ella y su familiar vivieron la misma situación que Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años. "No tienen ni idea cuántas mujeres, niños, hemos pasado por eso. Nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar", dijo la famosa ante las cámaras del programa de espectáculos.

Margarita la Diosa de la Cumbia recordó que ella era una nuña muy feliz hasta que su papá le quitó su inocencia, ""era una niña feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo. Y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esa esperanzas y sueños, se vino abajo".

Lee también: Livia Brito y Cynthia Klitbo se reencuentran 9 años después en Mujer de nadie

Tras descubrir que su padre engañaba a su madre, la cantante colombiana confesó que en ese momento no supo como actuar y prefirió no contarle a su mamá lo que su papá le estaba haciendo. "Porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión, él me violó", contó la Diosa de la Cumbia.

Ante esta situación dolorosa, Margarita 'La Diosa de la Cumbia' indicó que para ella fue muy difícil el hecho de ver a su padre al otro día de que él abusó de ella, pues sentía culpa por lo que había sucedido. "el tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años... en mi época lo que sentíamos era culpa".

Con el tiempo, el padre de la cantante murió y aunque ella asegura que le dolió su partida nunca entendió por qué la tocó. "Después mi papá murió y claro que me dolió, pero nunca entendí por qué mi papá me había tocado", indicó. Margarita la Diosa de la Cumbia también confesó que hace tiempo se enteró que su hermana también había vivido lo mismo.

Lee también: Maribel Guardia desbanca a Mayrín Villanueva tras modelar bañador rojo

"No hace mucho que vino mi hermana de Colombia y me confesó que a ella también, y eso sí me dolió", expresó la famosa cantante colombiana.

Síguenos en