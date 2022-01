Margarita Gralia ataca a Tv Azteca y confiesa que no le hicieron falta los hijos: "es mi vida"

Luego de que hace unos días, Margarita Gralia se mostrara molesta con Tv Azteca, televisora a la que se unió en 1996 luego de probar suerte en Televisa, por hacer unos ajustes en las escenas en la retransmisión de la telenovela Amor en Custodia, historia que protagonizó hace más de una década al lado de Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios; ahora la famosa acaparó titulares al revelar que no le hicieron falta los hijos.

Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano de Imagen Televisión que Margarita Gralia reveló algunos detalles de su vida privada, cómo cual es el secreto para mantener un matrimonio de casi 50 años y aprovechó para explicar la razón por la que nunca tuvo hijos y si se arrepiente de está decisión.

La actriz argentina declaró que en algún momento de su vida si intentó ser madre, sin embargo, no sucedió pero no es algo de lo que se arrepienta o le hagan falta los hijos, pues ve a sus sobrinas con sus hijos, y definativamente dejó claro que ser mamá no era para ella. “Sí buscamos (tener hijos), pero no se dio y aquí estamos, adelante, con lo que te toca en la vida. Lo importante no es lo que te toca, sino qué haces con lo que te toca”.

Lee también: Carmen Muñoz se deja consentir por el sol luciendo un bañador negro

“Ay no, ahora que veo a mis sobrinas con sus hijos y digo ‘No’. Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz, es mi vida. Es mi vida así y así la acepto, así la vivo, con gran felicidad y no dejo por eso de tener una familia de dos, mi marido y yo, con enorme familia de hermanos, primos, nietos, sobrinos y etcétera”, indicó la actriz de 67 años.

Por otro lado, la protagonista de Amor en Custodia recalcó que se siente realizada pese a no ser madre, pues su parte maternal la aplica con su esposo, con quien lleva casi 5 décadas. “Entre lo que atiendo a mi marido, que le doy mantenimiento de primer nivel, y a la demás familia, está muy cubierta. Me siento muy bien y me siento realizada”, explicó la originara de Argentina.

Para finalizar, la intérprete de La Heredera fue cuestionada si en algún momento buscó algún tratamiento para quedar embarazada. “No voy a hablar de tratamientos, pero así es mi vida ahora y soy muy feliz con ello”, expresó la actriz que cuenta con más de 40 años de trayectoria artística.

Lee también: Altair Jarabo y su foto en traje de baño con la que conquistó las redes

Síguenos en