Marco Antonio Solís recibirá el homenaje Persona del Año en los Latin Grammy

El cantautor, músico y productor mexicano Marco Antonio Solís 'El Buki', recibirá el premio Persona del Año 2021 en la próxima edición de los Latin Grammy, que conceden este título como un homenaje a los artistas que han dejado huella en la historia de la música.

Ganador de cinco Latin Grammy, Solís se unirá a una prestigiosa lista de galardonados con el premio Persona del Año de los Latin Grammy, que incluye, entre otros, a estrellas como Marc Anthony, el finado cantante Vicente Fernández, Gloria Estefan, Shakira, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Maná, Rubén Blades y Juanes.

"Marco Antonio Solís es una leyenda viva y una de las figuras más emblemáticas de la música latina", aseguró por su parte Manuel Abud, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación.

La gala Persona del Año suele celebrarse un día antes de la ceremonia de entrega de los Latin Grammy en el mes de noviembre, como un evento en el que una decena de músicos interpreta los éxitos más conocidos del homenajeado.

Nacido en Michoacán (México) en 1959, Solís creó su primer grupo, Los Hermanitos Solís, cuando apenas tenía 12 años, junto a su hermano Joel. Aún era un adolescente cuando a comienzos de los años 70's, conformó la banda Los Bukis, que durante dos décadas dejaron una huella imborrable en la música norteña y tejana de México y el suroeste de Estados Unidos.

Aunque Solís siguió trabajando de cerca con Los Bukis, emprendió una carrera en solitario que lo llevó a obtener discos de platino por sus trabajos "Quiéreme", "Inalcanzable" y "Por amor a mi pueblo". Luego, llegaron trabajos como "Trozos de mi alma" en 1999 y "Más de mi alma" en 2001.

Además de su veintena de álbumes, sencillos y giras, ha escrito y producido música para estrellas como Rocío Dúrcal, Raphael y Lucero. También ha compartido escenario con músicos de la talla de Marc Anthony, Laura Pausini y Alejandro Fernández.

En el mundo del cine interpretó la canción "Si no te hubieras ido", de la banda sonora de "Y tu mamá también", de Alfonso Cuarón, además de dar vida al personaje de Ernesto de la Cruz en "Coco", la cinta animada de Pixar.

El pasado verano, Solís volvió a los escenarios con Los Bukis, 25 años después de su separación, con una gira que convocó a más de 480.000 seguidores. "Nuestro público se merece todo", aseguró entonces en una entrevista con Efe. Actualmente, Solís está inmerso en una gira por EE.UU. bajo el lema "Que Ganas De Verte World Tour 2022".

Antes que Solís, fueron Persona del Año Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014) y Miguel Bosé (2013).

También lo fueron Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000). EFE

