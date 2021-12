Marco Antonio Regil habla de sus preferencias y de que perdió las ganas de vivir

El presentador mexicano, Marco Antonio Regil, se volvió tendencia en las redes sociales luego de confesar algunos detalles de su vida personal; como sus preferencias sexuales, pues mucho se ha especulado sobre sus gustos, además de revelar la razón por la que un día perdió las ganas de vivir.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube que Marco Antonio Regil rompió el silencio y puso punto final a los rumores que surgieron desde hace años en los que se especula que él es gay, razón por la que está soltero a estás alturas del partido.

Al igual que muchos famosos el presentador de televisión se ha sido muy reservado en su vida privada, sin embargo, en el programa de Yordi Rosado puso un hasta aquí al hablar de sus preferencias sexuales, asegurando que sí ha amado a hombres pero como amigos, pues nunca se ha sentido atraído por personas de su mismo sexo, siendo su debilidad son las mujeres.

“Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigo, hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre. Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito”, indicó el presentador de televisión durante la entrevista.

Por otro lado, Marco Antonio Regil también confesó que un día perdió las ganas de vivir y ese fue en el 2017 cuando su madre murió, pues era la persona más importante de su vida, su motor y la mujer que lo impulsó siempre a seguir adelante. "Sentí que me iba a volver loco... era llorar y llorar y ahí me di cuenta que, yo sabía que la amaba, pero ahí fue donde capté a qué nivel todo lo que yo hacía en el fondo era para verla feliz", señaló.

"Nunca pensé en suicidarme, pero sí llegué a decir que perdí las ganas de vivir porque sentí que había cumplido mi misión y dije: ´¿pues ya para qué sigo? y hasta la fecha todavía no me recupero al cien por ciento", continuó el presentador.

En cuanto a si planea casarse, Marco Antonio Regil indicó que sí le gustaría, pero tendrá que ser una mujer con la que sienta una buena conexión para poder dar este paso tan importante en su vida. “Pasé de tener novia y novia, y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual, empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene de dentro”, apuntó.

Para finalizar, Marco Antonio Regil expresó que él esta abierto a que lo que venga, puede casarse y convertirse en padre o bien casarse sin tener hijos.

