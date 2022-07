Marc Anthony y más de 3.000 artistas actuarán en Feria de Flores de Medellín

Los famosos cantantes de la música latina como son Marc Anthony, Don Omar, Juan Luis Guerra y otros más de 3.000 artistas nacionales e internacionales actuarán en el regreso completamente presencial de la tradicional Feria de las Flores de la ciudad colombiana de Medellín, que tendrá lugar del 5 al 15 de agosto.

La tradicional convocatoria, que llena la ciudad de flores y es el evento más importante de Medellín, volverá este año al 100 % a la presencialidad y para ello la Alcaldía ha dispuesto de 13 escenarios donde en esos días pasarán más de 3.200 artistas nacionales e internacionales.

Los días centrales serán antes del cierre, con el Súper Concierto que se celebrará el 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot donde actuarán artistas de renombre como Marc Anthony y Silvestre Dangond, junto a artistas en auge como el colombiano Blessd o el popular Jessi Uribe.

"El 2022 ha sido un año lleno de estrellas en los escenarios del país, y Medellín, la ciudad de la eterna primavera recibe luego de tres años desde su última visita a Colombia a uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina, Marc Anthony", aseguraron en un comunicado remitido el sábado, los organizadores del evento.

Un día antes, el 13 de agosto, será el turno de Don Omar, el dominicano Juan Luis Guerra y El Gran Combo de Puerto Rico, que llenará de salsa ese mismo estadio.

"Vamos a tener más de 3.000 artistas, más de 100 eventos entre públicos y privados por toda la ciudad", aseguró la semana pasada la alcaldesa de Medellín, María Camila Villamizar.

Además de estos conciertos, por los escenarios de Medellín también pasará la tradicional Totó La Mompostina y otros grupos y artistas colombianos como ChocQuibTown, Andy Rivera o Adriana Lucía e internacionales como Muerdo, Andy Montañez o el trompetista Wilfrido Vargas.

La Alcaldía espera la llegada de entre 2.800 y 3.000 personas diarias a la segunda ciudad más importante de Colombia, por lo que "serán más de 30.000 personas visitando Medellín", aseguró la alcaldesa ue extendió una invitación a hacer "parte de esta gran fiesta llena de color, vida y flores".

La Feria de las Flores, con la que se espera generar 25 millones de dólares durante la muestra, dará el pistoletazo de salida el día 5 de agosto con un concierto inaugural que acogerá a 25.000 personas.

Contará también con el tradicional Desfile de Silleteros en la calle el 15 de agosto, cuando desfilarán 520 silleteros, en una ostentación de este oficio tradicional de cargar floridas sillas de madera.

E incluirá eventos como el Ball de las Flores, comenzado el año pasado, y que contempla la inclusión del colectivo LGTBIQ+, y traerá novedades como el Festival de Música Popular en el Pueblito Paisa o un circuito de arte con más de 20 galerías asociadas. EFE

Con información de COLOMBIA FLORES / Agencia EFE Medellín (Colombia) / Fotografía Instagram Marc Anthony

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!