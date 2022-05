Marc Anthony suspende concierto en Panamá por un "accidente"

El cantante puertorriqueño Marc Anthony suspendió su concierto de la noche del miércoles pasado en Ciudad de Panamá tras sufrir un "accidente" minutos antes de salir al escenario, según informaron medios locales.

La empresa organizadora, Magic Dreams, que inicialmente no había dado explicaciones de lo sucedido ni informado si el concierto se aplazaba a otra fecha, emitió un comunicado al que tuvo acceso Efe señalando que el cantante, tras sufrir un accidente en su hotel fue atendido por médicos panameños "que dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación".

No se ha precisado el tipo de percance sufrido por Anthony. Magic Dreams agregó que el artista fue "trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por médicos especialistas", y aseguró que "muy pronto" Anthony se comunicará con sus fanáticos a través de sus canales oficiales "brindando más información".

Lee también: Marc Anthony apuesta por la frescura de jóvenes compositores en 'Pa'lla Voy'

También destacó que trabaja de la mano con la oficina del artista para "definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo" musical.

Los medios locales y usuarios de redes sociales informaron que la organización anunció la cancelación de la presentación de Marc Anthony cerca de las 23.45 hora local (04.45 GTM del jueves), avivando las quejas de los asistentes que exigieron el dinero de la entrada.

Lee también: Marc Anthony se suma a Chayanne en torneo de golf en pro de la niñez latinoamericana

Los organizadores, según las mismas fuentes, anunciaron el accidente, sin dar detalles, y aseguraron que el famoso cantante puertorriqueño estaba estable y siendo atendido por un equipo de médicos.

El intérprete de éxitos como "Vivir mi vida" y "Flor Pálida" iba a ofrecer un concierto en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, por su tour "Pa' allá voy" ante centenares de fanáticos, entre los que había algunas celebridades panameñas.

Al espectáculo también estaban invitados otros artistas de renombre como el salsero puertorriqueño Jerry Rivera y la cantante panameña de música típica Sandra Sandoval, quienes sí salieron a la tarima a entonar sus temas.

El cantante, que llegó a Panamá ayer mismo, ya tuvo que reprogramar el concierto del pasado febrero en el país centroamericano por la aparición de la contagiosa variante ómicron del Covid-19, al igual que en 2015 canceló el show por un cuadro de deshidratación, recordaron los medios panameños. EFE

Con información de PANAMÁ MÚSICA / Agencia EFE Ciudad de Panamá, Panamá/ Fotografía Instagram Marc Anthony

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!