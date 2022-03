Marc Anthony se suma a Chayanne en torneo de golf en pro de la niñez latinoamericana

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony anunció este miércoles que se sumará a artistas como Chayanne, Nicky Jam y Pedro Capó para la realización de un torneo de golf en Miami para ayudar a los niños huérfanos del continente americano.

El cantante, junto con el empresario Henry Cárdenas, creadores de la Fundación Maestro Cares, señalaron que el primer Torneo de Golf de Celebridades comenzará el próximo 5 de abril en el Hotel Biltmore de Coral Gables de la ciudad.

Otros de los participantes serán Juan "Chi Chi" Rodríguez, miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, Iván "Pudge" Rodríguez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, y los exjugadores de la NFL Nat Moore, Mark "Super" Duper y John Offerdahl.

El actor y cantante Carlos Ponce, el célebre autor de libros caninos César Millán y las personalidades de televisión y radio Karina Banda, Enrique Santos y DJ Extreme también harán parte del torneo. Por su parte, el cantante expresó en un comunicado, su sentir sobre este tipo de eventos en los que los famosos unen sus talentos para aproyar las causas sociales:

"Estoy muy emocionado de organizar nuestro primer torneo de golf junto con algunos de mis amigos aquí en Miami, especialmente en apoyo de una causa que está tan cerca de mi corazón".

La fundación se ha comprometido con 18 proyectos que brindan espacios seguros y afectivos para miles de niños huérfanos y desfavorecidos en República Dominicana, Colombia, México, Bolivia, Guatemala, Perú, El Salvador, Bolivia, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, según el comunicado.

Esta organización sin fines de lucro con sede en Chicago y fundada en 2012 tiene como objetivo "mejorar la calidad de vida de los niños huérfanos y desfavorecidos en América Latina y los Estados Unidos".

El Torneo de Golf de Celebridades es parte de la conmemoración del décimo aniversario de la fundación y busca recaudar fondos para niños y comunidades desfavorecidas en la región.

Marc Anthony y Henry Cárdenas, quienes buscan brindar espacios de vida seguros y saludables para los niños de América Latina, serán los anfitriones del evento, que incluye "una lujosa subasta silenciosa". Marc Anthony dijo que espera "seguir ayudando a los millones de niños que aún lo necesitan".

La Fundación Maestro Cares busca la creación de entornos seguros y saludables para que los niños vivan, aprendan y se diviertan mientras trabajan en su desarrollo y sus necesidades académicas.

Desde el anuncio y apertura de su primer hogar para niños huérfanos en la República Dominicana en 2014, la fundación ha abierto hogares para jóvenes, centros comunitarios, escuelas, y ha lanzado un programa educativo en Lima y Cusco, en Perú. EFE

