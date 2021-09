Mansión de Thalía inundada por el paso del huracán Ida en Nueva York; así reaccionó

Tras llegar a sus 50 años de edad fabulosa y más empoderada que nunca el pasado jueves 26 de agosto, la cantante Thalía, se ha sumado a la lista de personas afectadas por el huracán "Ida" tras las fuertes tormentas que han caído sobre Nueva York y Nueva Jersey, que ya inundaron la planta baja de su mansión.

El fenómeno meteorológico ha sido de tal magnitud, que los últimos reportes presumen que ha dejado por lo menos 15 personas muertas. En tanto, tras poder imaginarse que Thalía es una estrella que vive en la opulencia y que es invencible o intocable, no es así; pues con humildad, ha mostrado los estragos que su mansión en Nueva York ha sufrido tras el diluvio, como lo llamó la esposa de Tommy Mottola.

A través de una veintena de vídeos de sus historias de Instagram, la intérprete de "desAMORfosis" (2021) su último y más reciente álbum musical, compartió paso a paso y a detalle el momento en el que la planta baja de su casa se fue inundando tras el inevitable paso del agua, pues durante el huracán "Ida", llovió como nunca.

Thalía utilizó sus Instagram Stories también, para expresar la angustia de ver su casa inundarse poco a poco, con la resignación de no poder hacer nada por el momento más que esperar, pues el fenómeno climático, rebasó todo límite.

"En vez de llorar, volar" o "Ay, no cariño... no, no, no, no... ya me vine un poco a relajarme, estoy está intenso, va a ser una noche intensa... Dios mío... bueno... Dios tiene el control, él sabe el para qué; flojita y cooperando. Abrazar el problema y no pelearlo... Dios sabe para qué", son algunas de las expresiones de la cantante tras verse envuelta por tanta agua.

En otro de sus clips, la esposa del empresario Tommy Mottola, también expresó: "Ay, es que yo me río para no llorar... no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud [el agua que se metió]".

"Les voy a mostrar cómo va la segunda faceta de la inundación, no hay nada que hacer... No hay nada que hacer, o sea, sigue cayendo un diluvio afuera, o sea, no hay nada qué hacer, más que esperar, no pasa nada, a ver al rato, a sacer el kayak [lancha]".

"Cariños, ¿recuerdan que yo me paraba un poquito aquí en la alfombra?, pues ya está alcanzando el primer escalón, ya vamos por el primer escalón, ahí se ve clarito[mientras hace zoom] , ahí vamos, no me puedo meter, pero todo mi set [de fotografía], mi green screen [pantalla verde] está flotando... Titanic, aquí se va a aparecer DiCaprio [Leonardo]".

Por otro lado, Thalía tomó por el lado amable la inundación de su lujosa residencia y se mofó de su desgracia con un par de historias simulando aparecer como Leonardo DiCaprio con su cara y la de Tommy como si fueran los personajes de la película "Titanic" (1997).

Y otra más, recordando a su querido personaje de "Marimar" -como la sirena que representaba en playas de Huatulco, México- que interpretó en la telenovela del mismo nombre en 1994, producción de Verónica Pimstein para Televisa.

Sus fans compartieron el momento en un par de publicaciones en las que reunieron todos los clips de las historias de Instagram de Thalía.

Mansión de Thalía inundada por el paso del huracán Ida en Nueva York; así reaccionó. Fotos: Historias Instagram Thalía

