Manelyk de Acapulco Shore publica sexy foto, la atacan por exceso de filtros

Manelyk conocida como “Mane” subió a través de sus redes sociales Instagram, fotografías muy sexys, lo cuál sus seguidores les ha causado mucho interés, pero en las recientes fotos que ha subido las reacciones no han sido nada buenas.

Esta chica ha dejado ver bastante contenido para sus seguidores en redes sociales, las cuáles han mostrado la sensualidad que tiene la joven, y que ha dado competencia en otras famosas que también han subido fotografías de ese estilo.

Recientemente subió una fotografía donde luce una figura marcada, como toda chica espera tener halagos y like, pero esta vez no corrió con la misma suerte pues sus seguidores no expresaron piropos pues la foto expuesta muestra casi partes de su cuerpo que no debería.

En la fotografía los seguidores hacen alusión a su belleza, pero fue criticada por los excesos de filtro, dándose cuenta que no fue del agrado de ellos, sin embargo en su cuenta de Instagram cuenta con mas de 8 millones se seguidores, que hacen visita a sus estados para ver lo que sube.

Mane es conocida hoy en día por su participación en el reality show de MTV "Acapulco Shore", donde mostró su lado explosivo y gracioso, realiza otras cosas como bailar y cantar, teniendo varios temas en la aplicación Spotify dándose a conocer en esa faceta de su vida. Aunque gracias al reality que hizo subió de seguidores en Instagram.