Manelyk González le echa los perros a Christian Nodal: ‘Es un papasote’

Tras el regreso a la soltería de Christian Nodal luego de terminar su relación con Belinda, el cantante de música regional mexicana anda de rompecorazones y la youtuber Manelyk González confesó su admiración por él, lanzándole flores y echándole los perros abiertamente.

La ex participantes de “La casa de los famosos”, reality show de Telemundo, no se calló lo que piensa de Christian Nodal y aseguró que es un gran partido, además de afirmar que “es un papasote”, destacando todas las cualidades que le ve al intérprete de “Adiós amor”.

Una vez que el cantante está soltero nuevamente, Manelyk González no tuvo reparo en echarle los perros y, además de opinar sobre el anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda, no perdió la oportunidad de enumerar las cualidades del sonorense, a quien además del talento, le ve los millones.

Con su habitual estilo, la llamada “Reina de los realities shows” en México dio su opinión sobre el cantante y su reciente ruptura con Belinda, esto, durante una entrevista que realizó con Mezcalent, donde no se calló nada y admitió que él es un gran partido y a cualquiera le gustaría tenerlo.

“No me gusta, ¡me fascina, me encanta, es un papasote! Pero, por supuesto, ¿a quién no le va gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es est*pidamente millonario. Dios mío, ¡qué más!”, señaló la youtuber durante la charla.

La ex Acapulco Shore también quedó impresionada por el anillo que Christian Nodal le dio a Belinda, el cual está valuado en 3 millones de dólares, y señaló que si a ella le hubieran dado una sortija de esa envergadura jamás la regresaría, aun cuando el compromiso no se concretara.

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, ¿verdad? Pero no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, fue lo que comentó Manelyk González haciendo referencia también a la joya que su ex Jawy Méndez le dio en su momento y que tras terminar ella le devolvió.

Ya anteriormente, la “Reina de los realities shows” había manifestado su opinión sobre el costoso anillo de compromiso de Belinda y en Twitter colgó un mensaje que decía: “Ahora bien, si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda! ¡Ni de p**d*ja lo regreso! Pero noooo, nomás digo”.

Y es que Manelyk González estuvo envuelta en una polémica con su ex Jawy Méndez, quien consideró que la youtuber despreció su anillo de compromiso por no ser tan costoso, aunque muchos aseguran que la relación terminó debido a una infidelidad por parte del influencer.

