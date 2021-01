Mane de la Parra le huye al matrimonio ¿Por qué?

Con carisma, buena presentación y excelente actor, así es como se ha caracterizado, Mane de la Parra, otro de los talentos de Televisa, quien a sus 38 años le huye al matrimonio. Fue ante las cámaras de Hoy, que el actor aseguró que no tiene prisa por casarse pronto, ya que está enfocado en proyectos laborales, por lo que ha dejado a un lado su vida personal.

“Fíjate que la verdad, eh, pues me he dedicado en los últimos años a mi carrera, a mi música, eh, a estar cerca de mi familia, de mis sobrinos, no tengo pensado casarme pronto, ni mucho menos, ni tengo con quien. Ahí está, escríbanme, si está la persona indicada del otro lado aquí los estamos esperando, dijo ante los micrófonos Mane de la Parra.

Y aunque en sus planes no está llegar al altaar pronto, Mané de la Parra aseguró que si desea tener hijos muy pronto. “Si, me encantaría tener hijos pronto, soy muy niñero, y es una cosa de la que sin duda voy a tener una familia, me muero de ganas de hacerlo pero ya llegará el momento, ahorita estoy muy enfocado en seguir haciendo lo que hago y lo que me gusta y ya llegará el momento de hacerlo”, fueron las palabras del histrión de Televisa.

Lee también: Mane de la Parra presenta 'La Revancha' de hermanas peleando por el pastel

A sus casi 40 años el protagonista de “Amor de Barrio”, dijo sentirse bien y muy enfocado en sus proyectos laborales pero que no deja de lado la posibilidad de formar una linda familia con quien, en su momento llegue a su vida, y él decida que es la indicada.

Recordemos que Mane de la Parra ha participado en diferentes melodramas que han sido del gusto del público y que decir de su música, pues inició con clases de canto y guitarra cuando tenía15 años.

Los melodramas donde el protagonista de Cachito de ciel ha aparecido en la televisión han sido: “Verano de amor” donde interpretó a Bruno en 2009; en el 2010, “Niña de mi corazón”; “Esperanza del corazón” como Alexis Duarte, entre 2011 y 2012; “Cachito de cielo” como Adrián “Cachito” Gómez Obregón en 2012; “Corona de Lágrima” como Ignacio “Nacho” Chavero Hernández entre 2012 y 2013, “La malquerida” como Ulises Torres Gallardo en 2014; “Amor de barrio” como Daniel Márque Lópezreina en 2015, “El vuelo de la Victoria” como Andrés Santibáñez y Calzada en 2017 y “La reina soy yo” como Juan José Montes en 2019.

Lee también: Así luce el elenco de la telenovela 'Corona de lágrimas' actualmente

Actualmente lo vimos actuando como protagonista en la telenovela “¿Que le pasa a mi familia?”, al lado de Eva Cedeño, al igual que con Roberta Burns, la hija de la productora de TV Azteca, Elisa Salinas.