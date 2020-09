Mamá de Nodal enfurece al ver sus tatuajes: Quítate esa chingadera

Desde que Christian Nodal y Belinda dieron a conocer al mundo que se amaban, los cantantes han acaparado titulares de diversos medios de comunicación. Su historia de amor comenzó durante el programa de televisión La Voz por lo que se especulaba que solo se trataba de un truco publicitario, sin embargo, la pareja demostró que su amor no es como el de una novela, sino que es puro y sincero.

Otra de las coasa que ha dado mucho de qué hablar han sido los tatuajes del cantante del regional mexicano, pues no es uno el que tiene grabado en su cuerpo sino bastantes, y a esto le añadió un gignatesco de Belinda, razón por la que se armó una polémica. Sin embargo, no ha sido el único ya que anteriormente ambos se tatuaron el número 4 y las iniciales de sus nombres.

El cantante se grabó parte del rostro de la intérprete de Amor a Primera vista en el pecho, raazón por la que fue severamente criticado, especialmente por Daniel Bisogno y Pedro Sola, quienes aseguraron que era una tontería lo que hizo el cantante.

Tal parece que los tatuajes de Nodal no han sido del total agrado de muchas personas, pues ahora la madre del cantante se mostró furiosa al ver los grabados de su hijo. Fue a través de sus Instagram Stories que el novio de Belinda compartió con sus millones de fans la reación de su madre luego de que el simulara que tenía toda la cara tatuada.

El filtro que utilizó Nodal no fue lo que más llamó la atención de sus fans sino la forma en que reaccionó su madre, quien al ver lo que estaba haciendo su hijo le pudo su mano en la cara y le dijo : «quítate esa chingadera, quitatela»

Pese a la reacción de su madre, el joven cantante insistió en colocar de nuevo el filtro en su cara y le dijo a su madre: «se me ve muy lindo mamá, cuando tenga mis tatuajes» a lo que respondió su madre «¡No, no, no, no!», mientras el decía «Sí, sí, sí sí, sí». Muchos de los fans han apoyado a la madre del cantante, quien dejó entrever que no le agrada mucho la idea de que su hijo se haga tatuajes.

Actualmente Nodal se encuentra en la mejor etapa de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, pues su relación con Belinda le ha dado un empuje a su carrera e incluso en una reciente entrevista al progrma la Saga con Adela Micha no descartó la idea de casarse con la también actriz.

"Me voy a casar con ella... Yo creo que para el otro año ya... Para este año yo creo que ya hay anillo y para el otro año ya nos casamos'", dijo.

