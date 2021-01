Mamá de Geraldine Bazán rompe el silencio; su hija está feliz

Luego de que Irina Baeva y Gabriel Soto dieran a conocer sus planes de boda, doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán rompió el silencio y aseguró que está noticia no le afectó a su hija, pues ella esta muy feliz porque ya encontró su vocación, pues su felicidad son sus hijas. Fue durante entrevista para la revista TVyNovelas, que la madre de la famosa aprovechó para desearle lo mejor a su ex yerno.

Pese a que la mamá de Geraldine Bazán siempre ha salido en defensa de la actriz de Telemundo y en varias ocasiones ha estado en desacuerddo con las acciones de Gabriel Soto, en está ocasión fue diferente, ya que doña Rosalba Ortiz aseguró que le desea lo mejor al galán de telenovelas.

“Siempre lo he dicho: Dios sabe dónde da y reparte, a quién quita y pone, así es que muchas felicidades (a la pareja), que tengan muchos hijos o hijas y sean felices”, dijo Rosalba Ortiz entrevista para la revista TVyNovelas. Y ante las dudas que su comentario pudiera causar, la mamá de Geraldine Bazán aseguró que sus deseos eran sinceros.

Respecto a cómo se encuentra Geraldine Bazán tras el anuncio de su ex, doña Rosalba Ortiz indicó que la actriz está feliz con sus hijas. “Lo digo sinceramente, mi hija ya encontró su verdadera vocación, su felicidad: son sus hijas, y gracias a Dios las tuvo con él. Elissa Marie y Alexa Miranda son unas niñas bellas, sanas y felices”, señaló.

Respecto a que la pareja se comprometió desde el pasado mes de octubre, tal y como lo dijo el histrión durante la entrevista exclusiva a Hoy, la mamá de la actriz de Tierra de Pasiones, dijo que el 14 de febrero hubiera sido la fecha perfecta para comprometerse, pues a Gabriel Soto le gusta mucho.

“Respecto a la noticia de Gabriel, pensaría que era mejor para el 14 de febrero, esa fecha le gusta… Pienso que se adelantó”, dijo la madre de Geraldine Bazán. Para finalizar la entrevista, doña Rosalba Ortiz dijo , “Solo hay que tener cuidado con la sociopatía narcisista”.

Cabe señalar que tras el anuncio de Gabriel Soto e Irina Baeva, Geraldine Bazán no se ha pronunciado al respecto, solo apareció hace unas horas en Instagram, después de haberse ausentado, para indicar que se encuentra recuperándose de su operación y que esta cuidada por las mejores enfermeras del mundo, sus hijas.

"No ando muerta, ni de parranda,no nada, me estoy recuperando y con quién creen, con las mejores enfermeras que puedo tener. Mis mejores enfermeras, que me están cuidando, apapachando y consintiendo. Ando un poco desaparecida pero porque la verdad me estoy recuperando, doloroso, complicado, han siddo días difíciles, vamos a estar muy bien, no me extrañen", dijo.