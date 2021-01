Mamá de Geraldine Bazán filtró video de Gabriel Soto, aseguran

Tras la filtración del video íntimo de Gabriel Soto se comenzó a cuestionar ¿quién pudo haber viralizado la grabación y con qué intención?, y aunque las miradas apuntaban a Geraldine Bazán, muchos aseguraron que la madre de la actriz pudo ser quién filtro las imágenes.

Después de que Gabriel Soto señalara que tomaría cartas en el asunto de manera legal, un periodista mexicano acusó a Rosalba Ortiz Cabrera, madre de Geraldine Bazán de filtrar el video que puso al actor en el ojo del huracán. Y aunque la madre de la actriz se había mantenido al margen de la situación, fue a través del programa Un Nuevo Día de Telemundo, que la conductora, Adamari López señaló que Rosalba Ortiz Cabrera negó rotundamente ser ella quien dio a conocer el video.

Adamari López señaló que Rosalba Ortiz Cabrera dio a conocer su postura respecto a la acusación que se le hacía, pues ella no tenía nada que ver con el video, pues ni siquiera lo ha visto. “Dijo que no tenía nada que ver con este video y que ni siquiera lo había visto, que no tiene nada qué hablar de ese tema que es tan grotesco y es toda una vergüenza”, dijo Adamari.

Lee también: Se olvida Gabriel Soto del video y aparece juntito a Irina

Ante las declaraciones de la madre de Geraldine Bazán, Adamari López dejó entrever que Rosalba Ortiz Cabrera sabía de quién pudo filtrar las imágenes y meter en aprietos al protagonisata de Soltero con hijas, pues según dio a entender habría sido por rencor hacia el histrión.

“Que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video”, habría dicho la exsuegra del actor. La noticia de que la madre de Geraldine Bazán es la primera sospechosa de filtrar el video de su ex yerno, causó una controversia en las redes sociales, pues muchos defendieron a la mamá de la actriz y se cuestionaron al mismo tiempo por qué ella tendría un video tan íntimo del histrión.

El único responsable es el sínico de Gabriel” , “ Y por qué la suegra tendría el vídeo, ya no saben que inventar, Gabriel sabe muy bien a quien le mando el vídeo, y la esposa ya declaró que a ella nunca le mando nada parecido”, “ Eso es mentira dejen a geraldine en paz y a su mama tambien por favor “, “muy cierto, Geraldine aprendió como ser una persona honorable como su madre, quién saco adelante a sus hijos”, son algunos de los comentarios que circulan.

Lee también: Irina Baeva y Gabriel Soto restriegan a Geraldine su felicidad

Sobra recordar que Gabriel Soto anunció a través de su abogado, Gustavo Herrera, que el video que se compartió en las redes sociales de él traerá consecuencias para él o los responsables de invadir su privacidad.

“Hay que aclarar que si la persona no da su consentimiento se está subiendo a las redes un contenido en forma ilícita, y ya eso es un delito; este tipo de denuncias ahora se pueden hacer por la vía digital. Generalmente estos hechos causan daño psicológico o en la imagen”, dijo el abogado, quien además también resaltó que el actor se servirá de la Ley Olimpia.