Mamá de Eleazar N lo defiende: "Es un niño dulce y trabajador”

Luego de que el pasado 5 de noviembre, el actor de Televisa, Eleazar N fuera detenido por agredir físicamente a su novia, la modelo peruana, Stephany Valenzuela, Melissa Sánchez, madre del actor, rompió el silencio y habló por primera vez de la situación que vive su hijo.

Fue a través de un video- el cual fue colocado en la cuenta de Instagram de Zoraida Gómez- que la mamá del actor, aseguró que el protagonista de Atrévete a Soñar era una persona dulce y trabajador. Sánchez comenzó el video diciendo que como familia no podía hablar mucho del tema, sin embargo, dejó claro que tanto ella como sus hijos apoyaran a Eleazar.

“Estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. La cosa está en que soy diabética, hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde está”, mencionó Sánchez en el video. Sin embargo, no fue todo ya que la señora enfatizó que su hijo no es un niño malo.

“Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador”, dijo Melissa.Recordemos que hace unos días se llevó acabo la primera audiencia en el caso de Eleazar en donde, después de presentar un recurso, se le negó la libertad condicional.

Fue durante una entrevista al programa De primera Mano que Foylán Díaz, abogado del protagonista de Atrévete a Soñar, quien indicó que pese a que se presentó ante el juez un recurso para que su cliente obtuviera la libertad condicional y que siguiera su proceso fuera de prisión, este fue denegado.

"Hubo una solicitud al poder judicial para dar una salida alterna que consiste en una suspensión condicional del proceso... con reparación del daño que se le propone a la víctima... Son distintas condiciones que se le proponen a la autoridad... pero la autoridad no nos la otorgó", dijo el abogado del actor.

Díaz señaló que debido a que se negó el recurso, el ex novio de Danna Paola permanecerá en la en la cárcel hasta que haya una nueva audiencia en donde se determinará qué sucederá con el actor por lo que, por lo pronto, estará en prisión preventiva hasta el 6 de enero del 2020. “Sí, continua en etapa complementaria. Sigue desde el 6 de noviembre hasta el 6 de enero. Continuamos intentando cualquier salida alterna”, añadió.

