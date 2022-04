Mamá de Christian Nodal narra que vivió un milagro tras ser diagnosticada con cáncer de colon

Luego de que hace unas semanas Silvia Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal, diera a conocer que se le había diagnosticado cáncer de colon, ahora la madre del cantante del regional mexicano reveló que vivió un milagro tras ser diagnosticada con este tumor maligno.

Fue durante sus recientes historias en Instagram que la mamá de Christian Nodal confesó que antes de que los doctores le hicieran el último examen de colon descubrieron algo que los dejó atónitos; el cáncer desapareció por lo que asegura que los milagros existen.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato”, compartió Cristy Nodal.

Así mismo, la mamá del cantante del regional mexicano, aseguró que ella nunca perdió la fe y aprovechó para agradecer a Dios y a todas las personas cercanas por su apoyo. "Antes de hacerme el último examen", continuó, "miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon, estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. ¡Un caso entre mil, eso dijeron! ¡Los milagros existen!", exclamó.

“Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, continuó la madre de Nodal.

Tras los rumores que comenzaron a circular respecto a su estado de salud, Silvia Cristina Nodal, retomó de nueva cuenta sus redes sociales y aclaró que no es la primera vez que ella iba a luchar contra el cáncer, pues en el 2018 fue la primera batalla que tuvo contra esta enfermedad.

“Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. (Cáncer) en 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché por estar bien. Hace tres años empecé a batallar con el estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y unas hernias, las cuales me sometí a cirugía […] esto fue en 2021, pero mi problema en el estómago siguió”, relató.

La mamá de Christian Nodal compartió que fue el pasado mes de febrero cuando comenzó a sentirse mal y conforme empeoró su estado de salud le hicieron varios estudios hasta que los médicos le detectaron cáncer en el colón.

“Ahora este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida, ya en marzo 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme con anemia, me hicieron una cantidad de estudios, donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon”, finalizó.

Mamá de Christian Nodal agradece el apoyo tras diagnosticarle cáncer de colón.

