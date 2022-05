Mamá de Belinda presume que hombre se tatuó en honor a su hija: "Y soporten"

Luego de que hace unos días desató tremenda polémica en redes sociales por aplaudir un comentario en el que tachaban de naco a Christian Nodal, ahora la mamá de Belinda, Belinda Schüll, vuelve a acaparar reflectores tras presumir que otro hombre se tatuó en honor a su hija y soporten.

Fue a través de su perfil de Instagram que Belinda Schüll compartió unas imágenes en las que presume que pese a que Christian Nodal borró los tatuajes tras finalizar su relación, hay hombres que sin ser pareja de la cantante se plasman en su piel algo referente a la cantante.

En agradecimiento por tatuarse en honor a su hija, la mamá de Belinda reveló la identidad de un joven tiktoker originario de Quintana Roo de nombre Memo Santos que se plasmó el nombre de Belinda en uno de sus brazos. " Parte de tu historia y corazón. Ahora en tu piel", fue el mensaje con el que la mamá de la intérprete de Bella traición acompañó la publicación.

Como era de esperarse las imágenes dividieron opiniones en las redes sociales por lo que el propio tiktoker utilizó sus redes sociales para presumir el amor por la cantante y su madre. "Las amo con toda mi vida", escribió el joven. Pero no fue todo, ya que el tiktoker también le envió una inderecta a los detractores de Belinda.

Pero por si no fuera suficiente, en otra publicación el admirador de Belinda respondió a cualquier comentario en negativo en su contra por tatuarse en honor a Belinda y descartó querer obtener fama a costillas de la famosa, pues aseguró que la relación con ella y su madre es desde hace años.

"Nunca he buscado fama de nadie porque siempre he sido un buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el Memo que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes pero también les daría la piel. Ser coherente implica¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más", dice parte del mensaje.

"Gracias a la prensa por hacer pública mi admiración y respeto por @belindapop y su familia @schull.belinda que siempre ha existido por muchísimos años, pero sobre todo gracias a Beli por ser una gran fuente de inspiración que también ha estado a mi lado cuando yo he necesitado palabras de aliento en mis mejores y peores momentos", señaló el joven.

El tatuaje que se hizo el joven en honor a Belinda y que la madre de la cantante presumió con orgullo.

