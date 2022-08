Maluma visita Oaxaca, México y presume su nueva marca de mezcal

El cantante colombiano Maluma está de visita en Oaxaca, México, donde aprovechó para promocionar su nueva marca de mezcal. A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero compartió varias historias en las que presumió su bebida, que se comercializa en alrededor de 50 dólares, e invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales.

"Esta semana será mágica y vamos a celebrar mucho. Como decimos en Contraluz, hasta ver la luz", dijo a través de Instagram, sobre el tequila que tiene un valor aproximado de $1,000.00 MXP.

El colombiano había presentado el pasado 10 de agosto su bebida en Nueva York como uno de los varios negocios que tiene en marcha y que reflejan la evolución de sus ambiciones. Además, es la segunda vez que se involucra en un proyecto relacionado con bebidas alcohólicas.

En el evento de presentación, el copropietario de la marca de mezcal aseguró que el nombre "Contraluz", aludía a quién es él "detrás del escenario": "Un soñador que se levanta todos los días a sacar a su familia adelante", dijo entonces.

El mezcal ha comenzado a distribuirse en México y entre sus ambiciones está ampliar su mercado a Europa. Recientemente, múltiples celebridades crearon marcas de mezcal y tequila, algo que para muchos resulta ofensivo para los productores locales.

El cantante también estuvo presente en el país en junio, para la presentación de su sexto álbum de estudio "The Love & Sex Tape" y para ofrecer una serie de presentaciones en el país.

En agosto de 2021, las expectativas sobre la presencia del cantante de "Felices los cuatro" crecieron cuando a través de su cuenta de Instagram compartió imágenes de un viaje que sugerían que el destino era México.

Varios medios aseguraron que el cantante tenía intenciones de comenzar un nuevo proyecto de una marca de mezcal, el cual este viernes se materializa.

Con información de MALUMA / Agencia EFE Ciudad de México, México

