Maluma no soportó las críticas y señalamientos en su contra por un video en el que aparecía acariciando a un cachorro de león. El cantante colombiano no soportó la presión y arremetió contra sus seguidores y esta vez nadie se lo perdonó, por lo que terminó cerrando su cuenta de Instagram.

El video en el que Maluma acariciaba al cachorro de león cobró popularidad en Insta, sobre todo porque sus más de 40 millones de seguidores desaprobaron su acción. La situación no paró ahí y empeoró cuando los trató de 'estúpidos'.

Maluma arremete contra seguidores y cierra su Instagram

¿Por qué hay gente tan estúpida?, señaló Maluma en un video.

Maluma quizo aclarar todo y lo empeoró con otro video

Maluma agregó en otro video en el que aclaraba lo sucedido con el cachorro, pero en lugar de conciliar el momento con sus fanáticos, complicó la situación. Además precisó que el león había sido rescatado y se proclamó animalista.

Nunca voy apoyar el tráfico de animales, por qué todavía les cabe en la cabeza que yo puedo tener un animal de esos de mascota, apuntó.

Aquí su respuesta en el minuto 1:11

El colombiano agregó que en vez de escribir esa clase de comentarios deberían hacer otras cosas, e invitó a comprar comida para los animals y salir a la calle a ayudarlos y no hablar de cosas que no saben. Poco después terminó por cerrar su cuenta de Instagram y todo se vino abajo, en sus otras redes sociales no ha dicho nada al respecto.