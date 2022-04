Malillany Marín reveló cuál es el gran sueño que quiere cumplir en un futuro

Exitosa, bella y glamorosa, Malillany Marín lo tiene todo, pero, aunque no lo parezca, hay algo que le falta y es algo con lo que ha soñado desde hace algún tiempo, aunque no ha encontrado las condiciones adecuadas para hacerlo realidad.

En entrevista con “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, la actriz cubana reveló cuál es el gran sueño que tiene y cuáles son las medidas que ha realizado para conseguirlo algún día, sumándose a las famosas que también se han sumado a esta tendencia.

Durante la charla ante los micrófonos y cámaras, Malillany Marín dio a conocer que el gran anhelo que quiere cumplir en un futuro es convertirse en madre pero no ha encontrado aún a la persona indicada para lograrlo, por lo que ha tomado medidas para mantener ese sueño intacto mientras llega el momento correcto.

Se apoya de la ciencia

La originaria de La Habana, Cuba, acudió a un evento donde fue abordada por los representantes de los medios de comunicación y durante la entrevista fue cuestionada sobre su deseo de ser madre, el cual había expresado en anteriores ocasiones.

La diferencia ahora es que actualmente Malillany Marín rebasa los 40 años y sabe las complicaciones que podría tener para embarazarse en un futuro, por lo que no se ha quedado con los brazos cruzados y ha tomado medidas para mantener esa posibilidad por mucho más tiempo.

Malillany Marín reveló que decidió congelar sus óvulos y explicó cómo ha sido ese proceso, pues se ha informado muy bien sobre lo que implica pues ella no ha renunciado a su ilusión de ser madre algún día.

“No es que tengan fecha de caducidad, sino que cuando uno los congela y no están fecundados es más difícil que despierten que cuando están fecundados. Si en algún momento yo compro un donador y fecundo mis óvulos, es mucho más fácil, pero como no lo he hecho aún pues prefiero tener más para estar segura que van a despertar”, dijo.

La condición que debe tener el hombre ideal

Aunque ha sido una mujer prevenida, Malillany Marín no le cierra las puertas al amor pues aseguró que si en este proceso conoce a la persona ideal estaría dispuesta a casarse y formar una familia, aunque por el momento se encuentra soltera.

“Si llega una persona indicada que reúna las condiciones que yo quiero y busco en un hombre, por supuesto que doy el paso y me encantaría formar una familia. Mi familia es de tradiciones, mis papás llevan toda la vida de casados, igual mis abuelos, y claro que el día que yo encuentre un hombre que tenga las características que quiero cuelgo los tacones”, dijo.

Malillany Marín reveló que la principal condición que pone para el hombre que la cautive es que sea un buen padre, si es que tiene hijos, o un buen hijo, pues su comportamiento con sus seres queridos dice mucho de si será buen esposo.

