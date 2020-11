Maki reveló los motivos que la hicieron separarse de Juan Soler

La actriz Magdalena Moguilevsky Hojean, mejor conocida como Maki Soler, quien ya lleva tiempo alejada de los foros de televisión, luego de participar en "Santa Diabla" (2013-2014) y más tarde en "Sangre de mi Tierra" (2017-2018) -ambas producciones de Telemundo-, estuvo invitada en la emisión este miércoles de Montse & Joe, programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, en el que reveló cuáles fueron los motivos de separación entre Juan Soler y ella.

Maki empezó bromeando con las conductoras del programa luego de que le dijeron que está más guapa que nunca y cuestionarle qué ha hecho con tanta belleza, a lo que Maki respondió que no ha hecho nada porque "la agarró la pandemia", y Montse no perdió la oportunidad para desearle que ojalá y la tome por sorpresa otra cosa.

"Aquí solita, esperando a ver qué llega, pero muy contenta, la verdad es que es una etapa que ha sido muy buena para mí, a la que le tenía miedo, la separación, como que estar sola, y en pandemia [después de 17 años de estar casada con Juan Soler] -casados 15-, y seguimos estando juntos en cierta forma por las niñas; yo, todo le consulto, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia", explicó Maki.

Montserrat comentó que era una fortuna que hubieran quedado en buenos términos, aunque la cuestionó cuál fue el motivo que los llevó a la separación como matrimonio, pues le parece difícil que después de caso 20 años, de repente se acabe el amor que exitió entre ellos.

"Es difícil, tienes que trabajarlo, porque yo, por ejemplo, todavía no lo he visto con otra pareja, no sé, todavía...".

Por su parte, Yolanda aseguró que es un proceso por el que está pasando Maki pero le expresó que le da gusto que siga en contacto con el papá de sus hijas y por ellas.

A lo que Maki contestó que no es precisamente por las niñas que tiene una buena relación con él, pues si sigue teniendo conto con el argentino es porque le cae bien y aunque sus hijas hagan su vida en un futuro, ella siempre se va a sentir parte de su familia, incluso dijo que si algún día Juan la necesita, ahí estará.

"A parte me preguntan: 'Oye, ¿cómo vives tu soltería?' La verdad que es diferente a los 20 cuando salíamos y reventábamos que a los 40 y con las redes sociales... yo estoy enfermita... digo: '¡Ay!, ¿Quién me vio en mis historias? ¡Me vio y no me comentó!, no, ya no le voy a contestar si me escribe', ¿sabes? ando toda (alocada) con el Instagram", compartió la actriz de "El juego de la vida".

En cuanto al proceso que han vivido sobre la separación, la estrella de telenovelas explicó que ha sido poco a poco; han pasado cosas que han desgastado la pareja, además de otros detalles.

"A veces la gente cambia, a mí me pasó que yo cambié; Juan estaba igual y yo de repente dije: 'No, esto ya no, esto no me está acomodando, ya no estoy feliz'. Me podría haber quedado en esa situación, pero pues es mi vida, ¿no? y dije: 'Quiero probar y bueno, si veo que no funciona, pues regresaremos'...".

La actriz argentina también dijo que no su separación no se vio envuelta porque ambos se hubieran hecho daño; simplemente sus sentimientos cambiaron y no pudo regresar; incluso, explicó que a Soler le pasó lo mismo al grado de pensar que Maki no era la mujer que quería para su vida; pues agregó que el amor se transforma y cambia las prioridades de las personas.

Sobre sus hijas, dijo que toman bastante bien la separación de sus papás, pues no es como antes, cuando en Argentina se implementó la ley del divorcio en 1985 y sus padres se divorciaron al instante; en su caso, ella sentía muy raro ver a sus padres cada quien por su lado; pues ella tenía 10 años.

