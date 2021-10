Maite Perroni y Andrés Tovar confirman romance; le dicen a la actriz una Irina Baeva cualquiera

Tras la polémica en la que estuvo envuelta Maite Perroni hace unos meses, tras ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín, ahora la ex RBD confirmó su romance con el productor de televisión por lo que los usuarios de las redes sociales estallaron y hasta la compararon con Irina Baeva.

Fue a través de un comunicado en Instagram que Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron lo que meses antes se decía sobre una posible relación sentimental; la pareja se mostró más enamorados que nunca en unas imágenes que acompañaron la noticia.

En el comunicado la pareja comenzó explicando que después de que una revista publicó una serie de mentiras, ellos estaban actuando legalmente y hoy en día sus abogados les permitieron hablar de su relación, después de haber vivido acoso, chantaje y manipulación, sin embargo, la noticia no fue del agrado de muchos y a la actriz le fue como en feria y hasta la compararon con Irina Baeva.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte… Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”, dice parte del mensaje.

De la misma forma, Maite Perroni y Andrés Tovar aseguraron que no quieren ser parte de un circo mediático, pues nada ocurrió como se especuló en su momento. “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de “libertad de expresión” se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación”.

Para finalizar el comunicado la pareja expresó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, pues ninguno de los dos tenía compromiso, además de pedir respeto hacía su historia de amor.

“Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos. Les pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido”.

Como era de esperarse la noticia causó toda una revolución en las redes sociales, mientras unos usuarios felicitaron a la pareja hubo otros que se le fueron encima y le dieron la razón a Claudia Martín, e incluso hubo quienes compararon a Maite Perroni con Irina Baeva, prometida de Gabriel Soto.

"Que flojera dan! Todo era cierto! Siempre maquillando la verdad! Y además quieren demandar a la que era la esposa!", "Hasta lloraba q era inocente! Hasta demanda puso...", "Una Irina Baeva cualquiera", "Si hasta puso una demanda . Que payasaaa", "Y x eso tan ofendida tiempo al tiempo", "Que viva el amor y la infidelidad de él,pues no que no", "Y el tiempo puso a todos en su lugar, no se cosecha amor sobre el dolor.", "La misma historia de Irina Baeva ", "Siempre Siiiiiiiii?! Te metiste con un casado, lo que se siembra se cosecha, eso Segurísimo ! Sembraste dolor en 1 mujer, eso Cosecharás", "Entonces Claudia tenía razón #maiteperroni se encamó con su esposo", son algunos de los comentarios que generó la noticia.

