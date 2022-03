Maite Perroni se reencuentra con ex galán en fiesta organizada por Andrés Tovar, su novio

El 9 de marzo, la actriz Maite Perroni llegó a sus 39 años de edad, aunque fue el pasado fin de semana que se festejó con sus amigos y no sólo eso, sino que además, su fiesta de cumpleaños fue organizada por su novio, el productor Andrés Tovar. Y fue gracias a ello que la RBD se reencontró con un galán y una de las mejores villanas en su vida.

Su ex galán y amor de telenovela fue Eugenio Siller, con quien Maite Perroni compartió créditos protagónicos en la telenovela "Mi Pecado" que en 2009 fue producida por Juan Osorio para Televisa. Aunque la también cantante se mostró muy contenta de haber recibido también a una actriz que le hizo la vida de cuadritos en el mismo melodrama: Jéssica Coch.

Encuentro, ocurrido 13 años después del melodrama, que la propia actriz compartiría en sus historias de Instagram con una foto en la que se les ve posando al triángulo amoroso de aquella recordada producción.

En dicha postal, se puede leer el cariño que Maite Perroni mostró a sus colegas de "Mi Pecado" con un emotivo mensaje: "Es que los amo para siempre, por siempre. Tengo mucha suerte de tenerlos en mi vida. Gracias por siempre estar".

Pero el protagonista y la villana de "Mi Pecado" no fueron los únicos invitado a su celebración, pues en otras postales que circulan en redes sociales, revelan que otras de las famosas invitadas a su cumpleaños fueron la recién casada Marimar Vega y su hermana Zuria, Fabiola Campomanes, Adriana Louvier, y claro, su novio Andrés, a quien también dedicó otro mensaje: "Gracias mi amor por no dejar de sorprenderme y llenar mi vida de ti. Te amo".

Maite Perroni -protagonista de la serie "Oscuro Deseo" y de la próxima telenovela "Triada" de Netflix-, no pudo ocultar su felicidad al posar con algunas famosas, con las que normalmente convive a la primera oportunidad de una reunión entre amigas.

Y el comparativo entre cómo lucían hace 13 años y cómo lucen hoy la tercia de actores, fue inevitable; por lo que dicha postal ya circula en las redes sociales y el periodista Chema Cortés fue el primero en compartir dicha comparación del antes y el después.

"Jessica Coch (Renata), Eugenio Siller (Julián) y Maite Perroni (Lucrecia) a 13 años de #MiPecado, telenovela producida por Juan Osorio para #Televisa en 2009. Los actores se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de Maite, llevada a cabo este fin de semana. ¿Cuántos corazones para ellos? @jessycoch @eugenio_siller @maiteperroni", se lee en la descripción.

Así mismo, se pueden ver las historias compartidas de la propia Jessica Coch, también de su cuenta de Instagram.

