Maite Perroni presenta a su mamá y abarrotó la red con emotivo mensaje

La actriz y cantante Maite Perroni compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, una fotografía muy especial para ella, aunque quien aparece en dicha postal no es ella sino su madre de nombre Maite Beorlegui, de quien la ex RBD he heredó su belleza.

Fue la tarde del pasado martes que la instantánea se llenó de halagos y más de 130 mil reacciones, tras la coincidencia de amigos y seguidores de la actriz de "Oscuro Deseo" (2020) de Netfix, sobre los comentarios que Maite aparece mucho a ella. La señora Beorlegui luce de perfil a la cámara, escribiendo o firmando sobre un documento.

Maite además escribió un emotivo mensaje junto a la postal que manifiesta el orgullo que siente de ser la hija que es, pues ha sido resultado de la hermosa madre que tiene, a quein además le dedica palabrss de amor y admiración.

Fue con un largo pero emotivo mensaje que la actriz de "Cuidado con el Ángel" (2008-2009), reafirmó el amor por su madre a quien etiquetó y además es Terapeuta psicosomática, consteladora y conferencista, según su cuenta de Instagram:

"Ella es el ser más hermoso que han visto mis ojos ... la que tiene el corazón más amoroso que me ha cuidado y protegido... la que me dice las verdades más fuertes y honestas ... la que me úbica en la vida cada vez que es necesario ... la que me ha enseñado a ser la mujer que soy ... la que habla

de frente y dice las cosas aunque no te guste oírlas ... la que con sólo mirarte y sin decir una palabra es capaz de dártelo todo... la que me ha enseñado a usar mi voz , a hablar con la cabeza y a sentir con el alma ... de la qué he aprendido que prefiero poco pero verdadero , a mucho pero falso ...", se lee en la primera parte del mensaje y continuó:

"La que no tiene miedo a defender lo que piensa y siente ... la que camina con la cabeza en alto a pesar de las circunstancias, la que más amor en este mundo me ha dado y la que más me inquieta cuando nos enojamos , la que me ha enseñado a volar pero nunca a olvidar, la que me ha enseñado que no pensar igual, no es separarnos ... la que me ha dado fuerza cuando más frágil me he sentido ... l@s que de verdad la conocen saben cómo ama, y el ejemplo que a mi me ha dado... por que ser tu hija ha sido mi mejor regalo . Te amo con todo lo que soy ... por ti todo siempre ! #whenshewasmyage @maitebeorleguie".

Entre los famosos que festejaron junto con la actriz su orgullo de ser hija de Maite Beorleguie, figuran su amiga y compañera de RBD Anahí: "Es tan hermosa ! Es todo corazón!", por su parte, Sebastián Rulli expresó: "Besotes a tu Mami!!! Que bonito lo que le escribiste. Orgullosa de ti también debe sentirse".

El actor Eugenio Siller dijo: "Que bella !!!!", mientras que Zoraida Gómez, quien ya conoce el amor de madre porque acaba de ser mamá, manifestó: "Que hermosa".

Su ex novio Mane de la Parra no se perdió la oportunidad de emitir su opinión: "Que hermosa mujer ayer hoy y siempre... besos a las 2 !"

La actriz Adriana Louvier también tuvo palabras de admiración: "Tu mamá ha de ser todo eso y más para tener una hija tan increíble como tú amiga @maiteperroni"; Alejandra espinoza: "Tiene que ser así... No por nada eres el ser humano que eres".

Y la actriz Elizabeth Álvarez comentó: "Que Hermosas palabras para tu mami ella está muy orgullosa de ti por tu eres como ella son dos mujeres increíbles".

El motivo de la especial fotografía no lo ha dicho la actriz; sin embargo, es un hecho que Maite hija, como bien lo dicen sus colegas, es la persona que es, gracias al tesón de su mamá quien ha estado con la actriz en todo momento.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.