Maite Perroni niega estar esperando bebé y hace tremenda confesión

Tras casi dos años de ser pareja y luego de la ola de críticas que causó su decisión de estar juntos, la actriz Maite Perroni ha sido blanco de las especulaciones en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre su supuesto embarazo, pero la también cantante rompió el silencio y aclaró toda duda, pues negó estar esperando bebé y al mismo tiempo hizo tremenda confesión.

La ex RBD, que hace un año se vio envuelta en un circo mediático por decidir darse una oportunidad en el amor con el productor Andrés Tovar, debido a que éste había estado casado con la también actriz Claudia Martín de "Los Ricos También Lloran" (2022), puso fin a toda especulación sobre el tema de su supuesto embarazo.

Y es que, después de ver fotos de la boda de su amiga Marimar Vega en febrero pasado y luego de utilizar un vestido holgado y ser captada de manera infraganti en otros lugares, muchos aseguraron que la protagonista de la serie "Oscuro Deseo" (2020 al presente) de Netflix, estaba de encargo, pero la actriz dejó pasar dicho rumor y no aclaró nada.

Hoy, nuevamente suena el rumor de que Maite Perroni se convertirá en mamá por primera vez, gracias al amor de su vida, Andrés Tovar, con quien decidió empezar una relación en el plano amoroso luego de veinte años de conocerse. Pero tal parece ser que su vida privada no puede ser tan hermética.

No obstante, en una reciente entrevista y luego de advertir hace un par de meses, que no va a estar desmintiendo todo lo que se diga de ella en los medios, dijo la única verdad sobre tantas especulaciones, asegurando incluso que está esperando a su primer bebé.

Pues aunque desmintió la falsa noticia que corrió como pólvora, la actriz y cantante de 39 años, dejó ver que sí le gustaría tener descendencia: "No estoy embarazada, pero sí está dentro de nuestros planes, y estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y ya los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando sean realidad".

La actriz que la está rompiendo en producciones de Netflix y otras compañías de streaming como "Doblemente Embarazada" (2019) "El Juego de las Llaves" (2020-2022), "Sin ti no Puedo" (2022), "La Octava Cláusula" (2022) entre otras, también hizo hincapié en a las críticas a las que se ha tenido que enfrentar por defender su relación con Andrés Tovar:

"Desafortunadamente nuestra historia se ha ido llenando de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo y nosotros queremos compartir la que sea realmente en el tiempo y en el momento oportuno, y ahorita estamos viviendo otra etapa, y cuando eso suceda vamos a ser los más felices de que llegue ese momento, por supuesto".

Esta ola de especulaciones sobre su embarazo se inició a raíz de octubre de 2021, cuando, tras tener dos décadas de conocer a quien hoy es el amor de su vida, hicieron oficial su noviazgo en redes sociales después de haberse dado cuenta de que ambos querían tener una relación sentimental.

