Maite Perroni huye de México tras escándalo con Claudia Martín

Tras el escándalo en el que se vio envuelta por el divorcio de Claudia Martín y Andrés Tovar, Maite Perroni huyó de México para irse a España. Más allá de haber sido señalada como la tercera en discordia en el matrimonio del productor y la actriz, la cantante se muda al país transcontinental para participar en un proyecto, aunque no especifíco de qué se trata.

Y aunque Maite Perroni no es muy activa en sus redes sociales fue en este espacio donde dio a conocer que España será su casa durante los próximos meses. Desde el lujoso departamento donde habitará fue que la protagonista de la telenovela Rebelde de Televisa dio a conocer la noticia de que no estará en México por un tiempo.

"New home for the next months …" en español “Nuevo hogar para los próximos meses” , fue la frase con la que la ex RBD acompañó la fotografía en la que aparece en el reflejo de un espejo de una mesa de centro que adorna perfectamente su lujosa sala.

Como era de esperarse está noticia causó gran emoción entre sus más de 9 millones de seguidores de Instagram, quienes olvidaron la polémica con Claudia Martín por lo que no dudaron en desearle suerte en su próximo proyecto, sin embargo, destacaron los mensajes de algunos de sus colegas como Fernanda Castillo, quien escribió: “Te vamos a extrañar” , y Sebastián Rulli quien dijo: “Mucho éxito amiga”.

“Que haces aqui maite que haces”, “Después cuéntanos un poquito qué haces en Madrid ?゚リᆲ Es série? Película? Portadas para revistas? Serás top model? Telenovela? Música”, “ Hermosa”, “Perfecta”, son solo unas de las reacciones en la publicación de Maite perroni.

Y aunque muchos aseguran que Maite Perroni viajó hasta España para fimar una película que lleva por nombre, Sin ti no puedo, hasta el momento la ex RBD no ha confirmado dicha noticia.

Ante la ausencia de Maite Perroni en México se especula que la cantante pudo haberse retractado de la demanda que interpuso a Claudia Martín, actriz que la señaló como la tercera en discordia, declaraciones que pusieron a la originaria de Ciudad de México en el ojo del huracán, razón por la que exigió una disculpa pública por parte de la Antagónista de la telenovela Fuego Ardiente.

Cabe señalar que pese al escándalo, Maite Perroni nunca habló del tema y el proceso de demanda se llevó a cabo a través de sus abogados.

