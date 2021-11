Maite Perroni aclara si esta embarazada de Andrés Tovar, ex de Claudia Martín

La actriz mexicana Maite Perroni de nueva cuenta volvió a acaparar reflectores luego de que hace días comenzó a circular el rumor de que esta embarazada, esto después de que ella y Andrés Tovar formalizaran su relación en medio de un escándalo porque el productor estaba casado con la actriz Claudia Martín.

Fue durante una entrevista con la revista Quién que la ex RBD rompió el silencio y aclaró si esta embarazada o no. "No es verdad y el día que eso suceda yo voy a ser la primera en compartirlo porque sería una bendición y sería la mujer más feliz del mundo, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y ahora no es así", declaró Maite Perroni.

La actriz mexicana dejó claro que ella será la primera en informar cuando llegue ese momento, sin embargo, aseguró que esté tipo de chismes no le afectan en lo absoluto, pues destacó que gracias a los años que lleva en el medio del espectáculo ya se acostumbró a que inventen cosas.

"Con los años uno va comprendiendo cómo funciona este medio, pero desafortunadamente no deja de sorprenderme la irresponsabilidad que existe en los medios de comunicación al replicar notas sin fundamento, sin verdad y sin conocimiento", agregó la protagonista de Oscuro deseo.

Cabe mencionar que el rumor del embarazo surgió después de que el pasado 20 de octubre Maite Perroni y Andrés Tovar, justamente después de que el productor firmara su divorcio con la actriz de Televisa, Claudia Martín. Luego de diversos rumores de que la cantante había sido la tercera en discordia, fueron ellos mismos quienes confirmaron a través de sus redes sociales su romance.

"Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte", fue el mensaje con el que Maite Perroni y Andrés Tovar acompañaron unas románticas fotografías en las que aparecen ambos.

Recientemente Maite Perroni y Andrés Tovar posaron para la portada de la revista Caras, portada que la famosa compartió en sus redes en donde expresó que su historia de amor había sido mal contada. “Nuestra historia fue mal contada y quedó expuesta de forma irrespetuosa e injusta”, escribió la actriz.

