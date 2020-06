Magda Rodríguez confirma a Karla Panini en el estreno de Laura Sin Censura

La productoa de Hoy, Magda Rodríguez confirmó el programa Laura Sin Censura, el cual será conducido por la peruana Laura Bozzo, estarán Karla Panini y Américo Garza. Rodríguez señaló que Laura Sin Censura iniciará con esta polémica pareja que últimamente ha estado en el ojo del huracán.

Durante una exclusiva para con Las Estrellas, la famosa productora contó que así como contacto a Panini y Garza también lo hizo con la familia de la fallecida Karla Luna. Rodríguez prometió que la pareja hablará como nunca y revelarán sus secretos más "escondidos".

Ante el cuestionamiento que muchos se han hecho sobre porqué Karla Panini y Américo Garza fueron los primeros invitados a la emisión, la productora reveló que es un caso controvesial y encontrar ambas versiones y la verdad. “Estamos escogiendo a muchos más, estamos hablando con muchos artistas que tienen algo que decir. Nada que ver que sean solo ellos, es un caso muy controversial, finalmente nosotros tratamos de buscar todas las partes y encontrar ambas versiones y la verdad”, detalló.

Aunque Américo y Karla ya han ofrecido una serie de entrevistas, la primera de ellas al periodista Gustavo Aldolfo Infante, la productora aseguró que las declaraciones que darán están muy alejadas de lo que contaron. “Creo que en este momento ellos no habían tenido la oportunidad de hablar sobre situaciones humanas, no de escándalo y de toda la controversia que hay alrededor, sino realmente qué fue lo que pasó ahí. Laura será un foro abierto para que todos vengan a contarnos su historia, tengo un mes platicando con ellos, también busqué a la familia de Karla Luna y te lo pueden contestar, por el momento no me la han dado, nosotros seguiremos buscando y siempre tratando de presentar una parte y la otra, para que la gente saque sus conjeturas”, comentó.

La productora también señaló que al tratarse de un tema de interés público, ellos lo harán con el mayor respeto posible.

Si alguien me da una entrevista particular en ese sentido solamente saldrán esas partes porque no es justo que nosotros a través de una edición hagamos truco para reunir o polemizar. Nosotros vamos a tratar de ser muy respetuosos con la versión de cada uno de ellos y que la gente tenga su opinión, nosotros no vamos a ser ni juez ni parte, a nosotros nos cuentan una historia y sobre esa versión que la gente saque sus propias conclusiones”.

Respecto a Laura Bozzo, Magda considera que la peruana es una gran contadora de historias. “Laura es una gran contadora de historias, una que la gente quiere escuchar. Es una gran conductora. Es muy sensible a los casos y tiene toda la experiencia para retomar y darle una fuerza a cada uno de ellos”, señaló.

En las últimas semanas, Karla Panini y Américo Garza han acaparado titulares de diversos medios de comunicación luego de que la familia de la fallecida comediante Karla Luna contara su versión de cómo sucedieron las cosas.El estreno de Laura Sin Censura será el próximo 29 de junio por Unicable a las 7 de la noche.