Madre de Geraldine Bazán se pone del lado de Gabriel Soto: "Es todo un caballero"

Luego de despotricar en contra de Irina Baeva y en ocasiones referirse despectivamente de ella, ahora Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán salió en defensa de su exyerno, Gabriel Soto y asegura que es todo un caballero, pues nunca le ha reclamado nada por hablar mal de la actriz rusa.

Fue durante un encuentro con la prensa que la madre de Geraldine Bazán aseguró que el padre de sus nietas es una persona buena, pese a que tuvo sus errores, razón por la que siempre lo ha defendido y lo seguirá haciendo pese a que esto le ha costado recibir muchos reclamos de las personas en redes sociales.

“No es malvado, es una buena persona como siempre lo he dicho y lo he defendido, y luego también en las redes sociales me va como en la feria porque lo defiendo, pero ya les dije, sí tuvo sus errores, pero él ya sabrá y allá Dios entregará cuentas, pero de que se porta bien con sus hijos y conmigo, bien”, dijo Ortiz a los reporteros.

Respecto a que si en alguna ocasión Gabriel Soto le ha reclamado por hablar mal de Irina Baeva, Doña Rosalba confesó que todavía no ha sucedido eso, pues destacó que el protagonista de la telenovela Amor Dividido es un hombre muy educado y caballeroso.“Todavía no, todavía no me ha dicho nada, él ha ejercido su libertad de expresión y yo también", expresó.

Ante este escenario la madre de Geradine Bazán dijo arrepentirse por haber dicho cosas feas en su momento, pues todo le salió de manera muy natural pero es algo de lo que se arrepiente. “A veces la digo chueca o mal, o a lo mejor me equivoco, pero es lo que siento, uno no controla la mente con el frío del corazón, así que si a alguien lo ofendí, perdón”.

Por otro lado, Doña Rosalba habló de cómo se lleva su hija Geraldine Bazán con su exyerno. “Este fin de semana, como lo sabrán, fue a la boda de Mariana Torres, entonces este fin de semana le tocó ya saben a quién, a su papá, entonces ella se tomó otros días, nada más es tomar que cada quien las cuida cuando quiere”, dijo.

Cabe mencionar que precisamente hace unos días, tras darse a conocer la guerra entre Rusia y Ucrania, la madre de Geraldine Bazán se le fue encima al padre de Irina Baeva.

"Creo que el señor [el padre de Irina Baeva] es militar, debe también estar aventando los misiles porque, aunque esté jubilado, a todo mundo llaman a hacerlo.Entonces, qué tristeza, ella aquí y su familia está en la guerra, pero es el problema de separar a las familias, a los hijos con las mujeres", indicó la exsuegra de Gabriel Soto a los medios de comunicación.

