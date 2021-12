Madre de Eleazar Gómez justifica agresión hacía Tefi Valenzuela; "Si la golpeó sería por algo"

Luego de que el pasado mes de marzo, Eleazar Gómez obtuviera su libertad tras permanecer por más de cinco meses en la cárcel acusado de golpear y casi estrangular a su novia, Stephanie “Tefi” Valenzuela, Melissa Sánchez, madre del actor causó tremenda polémica tras justificar la agresión de su hijo al decir que: "Si la golpeó sería por algo".

Fue durante con un encuentro con algunos medios de comunicación que la mamá de Eleazar Gómez no dudó en apoyar una vez más a su hijo ante la escándalosa y triste situación en la que se vio envuelto hace más de un año y que lo dejó en la ruina.

La madre del protagonista de Atrévete a Soñar aprovechó las cámaras para pronunciarse en contra de su ex nuera Tefi Valenzuela a quien tachó de mala persona y a la que jamás perdonará por enviar a su hijo a la cárcel, pues consideró que si el actor la golpeó fue por algo. “Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”.

“¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios […] le quiero cortar… mejor no digo qué le quiero hacer… Lo dejó pobre (a Eleazar), ¡imagínate!”, continuó la mamá del actor de Televisa. Posteriormente Melissa Sánchez indicó que para recuperar su libertad su hijo tuvo que pagar una gran suma de dinero. “Mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”, indicó.

La madre de Zoraida Gómez aprovechó para expresar que la modelo peruana jamás le gustó como novia de su hijo, pues algo en ella no la convencía e incluso no le cayó nada bien desde el primer día que la conoció. “El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”.

Para finalizar la entrevista, la mamá del actor subrayó que Stephanie “Tefi” Valenzuela sólo utilizó a su hijo Eleazar Gómez, pues aseguró que jamás se enamoró de él. “No, no, para nada, más bien (lo utilizó)”, expresó.

Cabe mencionar que tras recuperar su libertad, Eleazar Gómez también dio la cara a su público. A través de sus redes sociales compartió un video en el que pidió disculpas a Stephanie Valenzuela y a su público y familia. "Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar. Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de iniciar mis terapias para ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo en el proceso", dijo el actor.

