Magdalena Moguilevsky Hojean, mejor conocida en el medio artístico como Maki Soler, ex esposa de Juan Soler reveló recientemente que hace años ella no podía ver ni en pintura a Jacky Bracamontes por el hecho de que tenía una relación con su ex, Valentino Lanus.

Hace unos días Maki Soler estuvo de invitada al programa Montse&Joe y fue ahí donde recordó algunas relaciones amorosas del pasado como la de Valentino Lanus, con quien duró alrededor de dos años, sin embargo, el romance no prosperó y este llegó a su fin, razón por la que ella sufrió mucho y detestó a Jacky Bracamontes.

Tiempo después y aún sin sanar la herida, Maki Soler y Valentino Lanus fueron elegidos elegidos para protagonizar la telenovela El Juego de la Vida, momento en el que la villana de las telenovelas terminó por detestar y alucinar a Jacky Bracamontes, quien en ese momento era pareja del galán de telenovelas.

"Yo anduve con Valentino habíamos tronado nos ponen en la novela de pareja, él andaba con Jacky Bracamontes, que yo la alucinaba y no quería saber nada de ella", reveló la ex esposa del actor Juan Soler. Maki confesó que en estos momentos tan difíciles la actriz Sara Maldonado fue quien la ayudó a salir de la depresión e incluso fue su paño de lágrimas y su cúpido con Juan Soler.

"Sara era mi paño de lágrimas, entonces yo le decía a Sara: 'Háblale a Valentino, dile que estoy muy mal, que no puedo vivir sin él', y Sara le hablaba, una vez le hablaste", relató la famosa. Maki confesó que ella y Sara Maldonado no solo tienen un lazo de amistad muy fuerte, si no que en algún tiempo fueron vecinas e incluso fue ella quien la animó a salir con Juan Soler.

Cabe mencionar que luego de tener una relación de más de 15 años, fue en el 2018 cuando Juan Soler y Maki anunciaron su divorcio, sin emabrgo, la pareja mentiene una muy buena relación por el bienestar de sus hijas, Mía y Azul. Pese a su divorcio la pareja en repetidas ocasiones ha dejado claro que su matrimonio finalizó en buenos términos.

