Lyn May y su envidiable elasticidad (video)

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, es una vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china y recientemente ha acaparado miradas de diversos medios de comunicación, pues hace unos meses anunció que mantenía una relación amorosa con un hombre más joven 40 años que ella.

Sin embargo, no fue todo, pues hace unos días anunció que se iba a casar con él por lo que, como toda mujer que va a dar ese gran paso en su vida, realizó una despedida de soltera donde invitó a stripers, los cuales hicieron lo suyo durante el evento. Lyn May aseguró que se la había pasado muy bien en su Despedia de Soltera.

Tras armar una polémica en las redes sociales por un video que compartió donde le bailaban los stripers, Lyn May compartió otro video donde retaba a sus fans a reproducir un video, donde aparecía bajando el pantalón y agarrándole las pompas a su prometido. La vedette aseguró que si el video llegaba a las 100 mil reproducciones mostraría de frente a su futuro esposo.

Si algo ha carecterizado a Lyn May es lo atrevida que es, por lo que no hay duda de que pueda cumplir su promesa y mostrar los atributos de su futuro esposo. Lyn May también es muy admirada en las redes sociales por tener un espectacular cuerpo a pesar de que ya tiene 67 años.

Otras de las cosas que más ha llamado la atención es que la vedette tiene una impresionante flexibilidad y muestra de ello son los constantes videos que ha compartido últimamente en Instagram, donde mucha que la edad no es impedimento para tener una buena condición.

Lo que si nos queda claro, es que Lyn May es una de las mujeres mexicanas con un espectacular figura.