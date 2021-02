Lyn May y la verdad sobre el desentierro de su marido

Lyn May abrió su corazón y contó durante una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante en su programa Un Minutos que cambió mi destino los eventos que marcaron su vida, como la muerte de su esposo, Antonio Chi, a quien desenterró para poder dormir junto a él.

Con la muerte de su esposo, Lyn May enfrentó una terrible depresión por lo que un día decidió desenterrarlo para poder estar junto a él. "Lo tenía siempre ahí en mi cama, mi mamá peleaba todos los días conmigo porque lo no vas dejar descansar, nos peleabamos todos los días porque yo no soltaba, no lo soltaba, era mi pareja yo viví 25 años con él, fue un matrimonio de 25 años, y pues yo no lo quería dejar ir, lo desenterré y dormía con él", contó la vedette.

La actriz de cine aseguró que durmió con el cuerpo de su esposo varias veces hasta que un día su madre, quien le insistía y le insistía que lo dejara descansar, que lo dejará irse hasta que un día la convenció y lo volvió a enterrar. " Hasta que un día mi mamá me covenció y me dijo hija dejalo ir", dijo.

Lyn May confesó que tuvo grandes amores en su vida, a excepción del padre de sus hijas, quien la trató muy mal, sin embargo, la vedette confesó que nunca tuvo una suegra, haciendo referencia que fue increíble. Por otra parte, Lyn May habló de cómo la engañaron para que sometiera a cirugías estéticas.

Liliana Mendiola Mayanes señaló que fue engañada cuando era aún muy joven, pues le aseguraron que los pómulos se le iban a ver hermosos, sin embargo, fue un terrible error que termino por destruirle la vida.

"Era una niña, estaba bien joven, yo no tenía arrugas, querían ganar dinero y se te van a ver los pómulos bien bonitos, y que no se que, y uno que es joven, está ganando dinero en ese momento, pues te dejas, te joden, te echan a perder la vida, porque fue un accidente para eso, porque no fue una operación", dijo.

Lyn May confesó que desde su operación fallida ha gastado millones y millones en tratar de recuperar su rostro, sin embargo, nadie la ha podido ayudar. "Te echan a perder la vida, he gastado millones y millones en que me arreglen la cara los méddicos y ningún médico me ha podido ddejar bien", indicó durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Para finalizar la entrevista, la vedette con descendencia china señaló que le hubiera gustado ser doctora para ayudar a los niños con cáncer, ayudar al pueblo, por lo que le gustaría que la recordaran con mucho cariño.