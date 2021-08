Lyn May se sirve con la cuchara grande y le agarra todo a su galán

Luego de que hace unos días Lyn May se volviera tendencia en las redes sociales tras anunciar que tenía tres meses de embarazo, pero finalmente terminó aceptando que se trató de una broma, ahora la famosa vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, volvió a ser noticia tras viralizarse de nueva cuenta un video donde se sirve con la cuchara grande y agarrarle todo a su galán.

Recordemos que fue a finales de 2019 cuando Lyn May tomó por sorpresa a los medios y a su público tras anunciar que se casaría por octava vez, que al final de cuentas resultó ser que efectivamente llegaría al altar pero en un video musical de su supuesto novio Marko D1, quien es un cantante del género latin-pop y empresario, y fue precisamente en esos días cuando grabó un video donde se despacha solita y toca la mercancia que supuestamente será de ella.

Ante la noticia de su supuesto embarazo, ahora el atrevido video donde se ve a la vedette tocar las pompis de su novio se viralizó de nueva cuenta. “Amigas, hay que checar la mercancía antes que todo para probar a ver qué hay. ¡Ven mi amor!”, se escucha en la grabación, mientras que momentos después aparece a cuadro el empresario, a quien ella le baja el pantalón y comienza a servirse con la cuchara grande.

“Sí hay, ¡mira qué rico! Amigas fíjense lo que tienen que hacer antes de…”, expresó en el video Lyn May para demostrar que Markos D1 tiene lo suyo. Como era de esperarse el video dividió opiniones en las redes sociales hace tiempo y ahora que se viralizó volvió a prender la mecha, pues mientras unos aplauden que la actriz de 68 años haga todo lo que se le antoja, hay otros que no la bajan de rídicula y vulgar.

Fue precisamente en el perfil de Instagram del programa Suelta la Sopa donde se volvió a compartir el video de hace algunos años, en donde Lyn May comparte que tiene buen ojo para elegir a sus galanes, por lo que no desaprovecha ningún momento para despacharse con la cuchara grande.

“Se me revolvió el estómago”, “Dios mio ya no sabe que hacer la doña”, “Ridícula”, “Eso se hace en privado, en público ya es vulgaridad”, “Eso es ya ser vulgar”, “Que señora más ridícula”, “ Ya no encuentra la manera de hacer rating jajaja “, “Eso es noticia eso es una vulgaridad una vieja q ya debe reconocerse y si lo hace q lo haga en su casa porq a nadie le importa”, son algunos de los comentarios en el perfil del programa de espectáculos.

Cabe señalar que últimamente, Lyn May, ha acaparado miradas; primero por despotricar en contra de Danna Paola, luego Chiquis Rivera, con quien sacó todo su repudio y la llamó gorda sin talento, y posteriormente contra Belinda y Christian Nodal, ha esté último le dijo chango.

Recientemente acaparó reflectores al decir que a sus 68 años tenía tres meses de embarazo, para días después admitir que se trató de una broma. “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo, que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente. Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram. De repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'”, dijo en entrevista a Reforma.

En está misma entrevista aseguró que si tiene una relación sería con Markos D1, aunque la gente lo dude.Según declaró, aún mantiene una relación con Markos D1, quien cumplirá 30 años próximamente. “Es una relación muy bonita aunque la gente lo dude. Markos es un muchacho bueno, que lo quiero mucho y él me quiere mucho. Somos marinovios”.

