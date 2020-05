Lyn May revela por qué su cara se deformó, día que cambió su vida

Luego de que la vedette Lyn May comenzara a compartir imágenes de su juventud, muchos de sus fans se han preguntado cómo es que echo a perder su rostro. En marzo pasado, Lyn May, quien últimamente se ha visto envueltas en polémicas tras asegurar que Juan Gabriel la usó, confesó durante una entrevista a Telemundo que hubo un momento en su vida que quiso quitarse la vida.

La vedette, quien en repetidas ocasiones ha asegurado que Juan Gabriel la utilizó para simular que era un hombre, pues para que lo grabaran en la compañía el tenía que ser hombre. “Yo fui la primera, a mí me utilizó, pues para que lo grabaran en la compañía el tenía que ser hombre, el público de Juan Gabriel eran puras niñas”, explicó Lyn May al programa Suelta la Sopa.

Tras la polémica que ha generado la vedette con sus declaraciones que involucran al Divo de Juárez también han salido a relucir que en un momento de su vida pensó suicidarse debido a que no soportaba como había quedado su cara después de una cirugía que se había en el rostro y que terminó por deformarle la cara.

El pasado mes de marzo, Lyn May habló como nuca durante una entrevista a Telemundo en donde explicó lo que le sucedió a su rostro, pues dijo que hace años se sometió a un tratamiento de inyecciones que le dejó terribles secuelas. Tras el procedimiento, su cara comenzó a deformarse y luego de acudir al médico le informaron que le habían inyectado aceite para bebé.

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veía. De tonta me dejé inyectar nuevamente por una señora que solo quería dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar, hasta que llegué con el doctor Achar”, señaló.

Pese a que buscó un sinfín de médicos para recuperar su rostro ninguno pudo ayudarla hasta que hace unos meses, cuando presentó su nuevo rostro en Telemundo.

La más reciente entrevista de Lyn May fue al programa Suelta la Sopa en donde volvió a hablar de Juan Gabriel y en donde aprovechó para desmentir que tuvo un romance con el artista, sin embargo, ella le ocasionaba "infartos" al intérprete de Querida.

“Cuando yo me vestía él me agarraba las piernas, yo creo que lo hacía porque él quería tener las piernas así. Sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito’ cuando me agarraba. Vivía conmigo, se acostaba conmigo, era lógico”.