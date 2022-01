Lyn May rejuvenece con nuevo look y pone a babear a Edwin Luna con bailecito

Sin duda alguna, Lyn May es una de las famosas del medio del espectáculo más envidiadas por las mujeres y una de las celebridades más populares en redes sociales debido a las candentes imágenes en donde aparece con looks extravagantes. En está ocasión la artista de 69 años se robó todas las miradas tras hacerse un radical cambio de look con el que rejuveneció pero sobre todo puso a babear a Edwin Luna.

Hace más de 24 horas, Lyn May recurrió a su cuenta de Instagram en donde sorprendió a su casi medio millón de seguidores al compartir una fotografía presumiendo su nuevo look; atrás dejó el color rosa de su melena y ahora cambió el tinte de su cabello por un rubio platinado con un corte "bob", mientras luce un extravagante vestido rojo con una abertura desde su pierna hasta sus pechos.

" Nuevo look", escribió la bailarina junto a la imagen. Sin embargo, horas más tarde apareció compartió un video arriba de un escenario donde puso a babear a muchos tras realizar tremendo bailecito. Resulta que la intérprete de La Loba acompañó a Edwin Luna a un concierto de La Trakalosa de Monterrey.

Lee también: Malillany Marín muestra sus plumas en vestido y la comparan con un ángel

En las imágenes se ve a la actriz con el elegante y atrevido vestido rojo de gala, mientras le da unas clases de baile al líder de la agrupación y mientras pone a babear al público con los tremendos movimientos que realiza arriba del escenario. "Son excelentes los chavos", escribió la actriz después de recibir cientos de piropos en la publicación que hasta el momento lleva más 4 mil Me Gusta.

"Bella y Sexy", "Linda con ese traje", "Adoradaaaaa!!", "Que cuerpazo tan envidiable", "Hermosa", "Ya quisiera Yoo tener ese cuerpazo", "Mamacita hermosa", "Que fantástica, energía, plenitud. Usted muy bien Señora @lyn_may_ mis respetos", "Mamásita rica", son algunos de los piropos que Lyn May recibió en la publicación.

Cabe mencionar que pese a que en los últimos meses la vedette mexicana ha dado mucho de que hablar por sus polémicos comentarios como cuando llamó gorda a Chiquis Rivera o que atacó a Belinda, en esta ocasión la famosa dejó a Edwin Luna y a todo su público seguidor babeando con su tremendo bailecito.

Lee también: Cuando Silvia Pinal en bañador acaparó las miradas de Mauricio Garcés

Aunque no faltaron los detractores que no dudaron en comentar respecto al baile de Lyn May, pues no dudaron en llamarla hasta ridícula y arremeter en contra de su rostro, su edad y su baile. "Dios mio. Pobre mujer al parecer todas esa inyecciónes en la cara le an causado daño", "Vieja ridícula ", "Ancianita ya sientese!", "Ni hablar puede", "Ya no esta en edad de hacer eso entienda", "Ni sabe bailar".

Síguenos en