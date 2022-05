Lyn May pide que no la comparen con Karol G: “No tiene cintura, parece un tamal”

La vedette de ascendencia china, Lyn May, de nueva cuenta vuelve a generar polémica con sus declaraciones, y es que luego de atacar a Danna Paola, Becky G, Belinda, Anitta y Chiquis Rivera ahora sumó a su lista de 'víctimas' a la cantante colombiana, Karol G, con quien pidió que no la comparen porque aseguró que no tiene cintura y que parece tamal.

Fue durante su reciente visita a Los Ángeles, Estados Unidos, para promocionar su más reciente tema 'Claro que yes' cuando la bailarina de 69 años fue captada por una reportera de El Gordo y la Flaca quien le encontró cierto parecido con Karol G debido a que Lyn May lucía una peluca en tono azul, mismo que la cantante usa en la mayoría de sus presentaciones.

“Te veo muy Karol G”, le dijo la reportera a la vedette, sin embargo, más allá de emocionarse por escuchar dicha comparación la artista explotó y le pidió a la periodista que no la comparara con la intérprete de Bichota, pues no existía tal semejanza, porque ella estaba muy bien y la cantante estaba gorda, no tenía cintura y parecía tamal.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras del programa de espectáculos de Univisión y Las Estrellas. Forrada en un llamativo vestido rosa con el que resaltaba sus prominentes curvas, la cantante presumió que su cinturita mide 57 centímetros.“Siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, mencionó.

Asimismo, la cantante manifestó que las jóvenes reggaetoneras le copian todo. “Pobrecitas no saben, quieren copiarme todo”.Como era de esperarse, las declaraciones de Lyn May causaron toda una controversia en redes sociales y mientras unos aplaudian los atrevimientos de la bailarina por hablar sin 'pelos en la lengua', otros se le fueron encima.

"Que ridícula pasita, Ridicula es que ella no se mira en un espejo la cara de ella doña se le fue la guagua", “Hay que envejecer con diginidad, caray”, “Ya está bastante mayor para verse como de 15, esa etapa ya la quemó” y “Esta señora tiene un problema con las mujeres”, son algunas de las críticas que circulan en internet.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Lyn May llama gorda o tamal a una artista, pues recordemos que a Chiquis Rivera le fue como en feria. "Mira también a la otra gorda que está allá, que se llama la 'Chiquis', que se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda a enseñarse al público, tiene que adelgazar, que ya no trague", declaró en una entrevista.

