Lyn May llama gorda a Chiquis Rivera y chango a Christian Nodal

Tras el alboroto que causó Lyn May al decir que Andrés García lo tenía chiquito y decir que Belinda no canta, ahora la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china se llevó "entre las patas" a Christian Nodal a quien llamó chango y a Chiquis Rivera a quien le dijo gorda.

Y es que, Lyn May no se pudo contener y fue durante una entrevista para el canal de YouTube Chisme en vivo que generó toda revolución luego de sus anteriores declaraciones. Pues, sin deberla ni temerla, Chiquis Rivera y Christian Nodal fueron ahora sus "Conejillos de Indias", y los atacó con todo.

Tras ser cuestionada de las declaraciones que había hecho de Belinda fue que la bailarina no se quedó callada y explicó que después de decir que la cantante no tenía voz comenzó a recibir un sinfín de amenazas pero terminó remantando con Christian Nodal y Chiquis Rivera.

Lee también: Lo tiene chiquito: Lyn May revela intimidad de Andrés García

"Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava (Belinda) que no hace nada y que me copió; yo saqué un video con Marcos The One casándonos, y ella me copió que se iba a casar con este chango no sé quién es, Christian Nodal".

La fmaosa reiteró que ella no dijo abdolutamente nada malo de la intérprete de Amor a primera vista y confesó que no sólo sus fans la están atancando, pues ahora personal del equipo de la cantante le está amenazando. "Y pues ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, yo dije la verdad, que es muy gris y no tiene bonita voz, es lo único que dije. ¿Ahora no se puede decir la verdad? Ahora, que me van a meter a la cárcel... ¡pues que me metan a la cárcel, ahí les voy a bailar, les voy a mover las nalgas!".

La vedette señaló que el personal que trabaja para la prometida de Christian Nodal le pidió que se viera en un espejo antes de hablar . Lyn May insistió:

"Me están atacando, me dijeron que me viera en un espejo. Yo no la estoy atacando, al contrario, le estoy diciendo que estudie, que vaya a clases de ballet, de canto, porque está muy gris, y está muy bonita para que pase desapercibida. Yo no la estoy atacando".

Lee también: Lis Vega pide que la vean mientras modela un mini bañador naranja

Sin embargo, no fue todo ya que la bailarina remató con Chiquis Rivera a quien llamó gorda y le pidió que deje de comer por respeto a su público. "También la otra gorda, la Chiquis, se debería ir al gimnasio, porque una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda, debe de adelgazar, que ya no trague", dijo Lyn May.

Síguenos en