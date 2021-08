Lyn May le tira zarpazo a Carmen Salinas por llamarla cosa

Ante las fuertes declaraciones que hizo Carmen Salinas respecto al embarazo de Lyn May, y de referirse a ella como cosa, la vedette de ascendencia china no se quedó callada y le hizo frente a los comentarios de a actriz y no dudó en tirarle un zarpazo.

Fue durante una entrevista al programa de espectáculos,Suelta la Sopa de Telemundo, donde Lyn May respondió a las acusaciones de Carmen Salinas al decir que sólo juagaba con la prensa, señalando que mucho tiempo buscó la amistad de la empresaria teatral, sin embargo, nunca consiguió ser su amiga, pues ahora ya no le importa.

"Yo quise mucho a Carmen, mucho mucho. No sabes cuánto. Le rogué, anduve detrás de ella para que fuera mi amiga porque la admiraba mucho, pero ahorita ya no me importa", mencionó la vedette china ante la negativa de la productora de la obra Aventura de ser su amiga.

Sin embargo, no fue todo, ya que después de mencionar que le rogó por su amistad sin conseguir nada, le tiró un zarpazo, pues aseguró que ella estuvo ahí en los momentos más difíciles de la actriz, según contó Lyn May durante la entrevista al programa de espectáculos.

"Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, muy tristes. La única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, pura hipocresía, pero allá ella”, dijo May.

Lyn May aseguró que prefiere no darle mucha importante a las declaraciones de Carmen Salinas, pues desea no entrar en polémicas, pues como ahorita todo el mundo habla de ella por su embarazo no quiere que se sigan colgando de su fama. "Se haría un desgarriate porque habla mal de todo mundo, todo mundo sabemos cómo es Carmen Salinas y no voy a entrar en polémicas. Como ahorita estoy en todo el mundo, todo mundo se está colgando", indicó.

Para finalizar la entrevista, la artista de 68 años añadió que esté momento de su vida está muy tranquila disfrutando de su familia, sin embargo, le tiró un zarpazo a Carmen Salinas dejando entrever que su madre luce mejor que ella a sus 92 años. "Pero estoy muy tranquila con mis bebés, con mi familia, con mi madre que es adorada y está cumpliendo 92 años y está hermosa, es de la misma edad de Carmen Salinas y no sabes la diferencia que se ve entre ella y Carmen Salinas", añadió.

